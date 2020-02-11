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Demet Akalın Özgecan Aslan'ın ölümünün 5'inci yılında yaptığı paylaşımıyla duygulandırdı!

kıcı Demet Akalın, 2015 yılında bindiği minibüste canice öldürülen Özgecan Aslan'ı ölümünün 5 yılında yaptığı paylaşımıyla duygulandırdı.

Demet Akalın Özgecan Aslan'ın ölümünün 5'inci yılında yaptığı paylaşımıyla duygulandırdı!
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Mersin'de yaşayan üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, 2015 yılında evine gitmek için bindiği minibüste tecavüz girişiminin ardından defalarca bıçaklandıktan sonra yakılarak öldürülmüştü. ünlü şarkıcı Demet Akalın ise ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Özgecan Aslan'ı ölümünün 5. yılında unutmadı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla yürek dağladı. 

''Evine odana girdim kardeşlerin perişandı''

8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında günlük yaşantısı hakkında sık sık paylaşımlar yapan Demet Akalın, son yaptığı paylaşımda Özgecan Aslan'ı andı. Aslan'ın fotoğrafını paylaşan ünlü isim altına şu notu düştü: "Seni hiç tanımadım ama senin için çok ağladım çok üzüldük, kahrolduk... Sonra ben evine geldim odana girdim kardeşlerin perişandı... Ve sen gittin senden sonra yüzlerce kadın katledildi ve biz mani olamadık. Bir gün bu düzen değişecek umudumuz var cezalar için! Ve duamız..."

Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'ın ölümünün 5'inci yılında paylaşımıyla duygulandırdı!

Özgecan Aslan nasıl öldürüldü?

Özgecan Aslan, Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te bindiği minibüste tecavüz girişimine direndiği için vahşice katledilmişti. Aslan'ın yanmış bedeni 12 Şubat 2015 günü suçu beraberindeki iki kişiyle işlediğini itiraf eden zanlının jandarma ekiplerini olay yerine götürmesi ile bulunmuştu. Özgecan Aslan'ı öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet Suphi Altındöken, Necmettin Altındöken ile Fatih Gökçe, Tarsus 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 Aralık'ta ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca tecavüz ve diğer suçlardan da minibüs şoförü Ahmet Suphi Altındöken'e 27, arkadaşı Fatih Gökçe'ye 24 yıl hapis cezası verilmişti. Özgecan Aslan cinayetinin ortaya çıkması Türkiye çapında olayın ortaya çıktığı gün ve takip eden günlerde öfkeye ve gösterilere yol açmış, binlerce kadın, cinayeti ve kadına şiddeti protesto etmişti.

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