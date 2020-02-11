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Engin Altan Düzyatan farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı

Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı

Engin Altan Düzyatan farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
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 Engin Altan Düzyatan Afrika'daki susuzluğa dikkat çekmek amacıyla 6 aylık ön çalışmanın ardından 1 yıl boyunca dünyanın çeşitli ülkelerinde çekimler yaptı. Tüm dünyayı bekleyen en büyük tehlikelerden plastik sorununun neden ve sonuçlarını araştırmak için "Sen de Fark Et" adlı yeni belgeselinin çekimlerini tamamlayan yakışıklı oyuncu Bangkok'ta çöp topladı. 

Belgesel için 6 ülke gezdi

Hindistan, Filipinler, Malezya, Tayland, Endonezya'da, plastik nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan yerlere ve dünyanın en kirli nehri olarak adlandırılan Endonezya'daki Citarum'a gitti. Bangkok'ta çöplerle dolu şehir kanallarının temizlenmesi için her gün yapılan temizlik rutinine katılarak çöp temizledi. Aynı zamanda Phuket'te, Mercan Kayalıkları'nda su altı dalışı yaptı.

2018 Eylül ayında belgesel ekibiyle birlikte çalışmalara başlayan Engin Altan Düzyatan, 6 aylık ön çalışmanın ardından 1 yıl boyunca dünyanın çeşitli ülkelerinde çekimler yaptı. BELGESEL İÇİN 6 ÜLKEYİ GEZDİ Hindistan, Filipinler, Malezya, Tayland, Endonezya'da, plastik nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan yerlere ve dünyanın en kirli nehri olarak adlandırılan Endonezya'daki Citarum'a gitti. Bangkok'ta çöplerle dolu şehir kanallarının temizlenmesi için her gün yapılan temizlik rutinine katılarak çöp temizledi. Aynı zamanda Phuket'te, Mercan Kayalıkları'nda su altı dalışı yaptı. Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı FOTOĞRAF SERGİSİ AÇACAK "Sen de Fark Et" belgeselinde plastiklerin, dünyada yaşayan tüm canlıları nasıl etkilediğini gözler önüne seren Engin Altan Düzyatan, bir önceki belgeselin finalinde olduğu gibi bu belgeselin finalinde de bir fotoğraf sergisi açacak. Engin Altan Düzyatan, "Etrafımız bir kez kullanılmak üzere tasarlanan ve neredeyse anında atılan plastiklerle çevrili... Bu tek kullanımlık plastikler okyanuslarımıza dağılıyor ve deniz yaşamını bitiriyor. Her gün, sayıları git gide artan ve içleri kamışlar, plastik torbalar ve halatlarla dolu, kuşlar, balıklar ve deniz canlıları ölü olarak kıyılara vurmaktalar. Bu global soruna geleceğimiz, çocuklarımız için farkındalık yaratmak istedim" dedi. Kaynak: Snob Magazin

Fotoğraf sergisi açacak 

"Sen de Fark Et" belgeselinde plastiklerin, dünyada yaşayan tüm canlıları nasıl etkilediğini gözler önüne seren Engin Altan Düzyatan, bir önceki belgeselin finalinde olduğu gibi bu belgeselin finalinde de bir fotoğraf sergisi açacak.Engin Altan Düzyatan, "Etrafımız bir kez kullanılmak üzere tasarlanan ve neredeyse anında atılan plastiklerle çevrili... Bu tek kullanımlık plastikler okyanuslarımıza dağılıyor ve deniz yaşamını bitiriyor.Her gün, sayıları git gide artan ve içleri kamışlar, plastik torbalar ve halatlarla dolu, kuşlar, balıklar ve deniz canlıları ölü olarak kıyılara vurmaktalar. Bu global soruna geleceğimiz, çocuklarımız için farkındalık yaratmak istedim" dedi.

Engin Altan Düzyatan farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı

Kaynak: Snob Magazin

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