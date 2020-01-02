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Yağlı cilt bakımı nasıl yapılmalı yüz serumlarından yararlanın!

Cilt bakımı kadınlar için daha güzel bir görünüme sahip olmanın anahtarı konumunda. Yağlı ciltleri kontrol altında tutacak ipuçlarını sizler için derledik...

Yağlı cilt bakımı nasıl yapılmalı yüz serumlarından yararlanın!
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Cilt bakımı biz kadınlar için fazlasıyla önemli bir konu. Yağlı ciltlere sahip olanlar için daha temiz ve güzel bir görünüm elde etmek için yapılması gereken bir takım ipuçları var. Yağlı cildinizi kontrol altında tutmanızı sağlayacak tüyoları içeriğimizde sıraladık. İşte o ipuçları!

Yüz serumlarından yararlanın 

Salisilik asit içeren kızarıklıklık ve siyah noktalarla cildinizi kurutmadan savaşan ürünler tercih edin. Bu tür ürünler cildinizi hem temiz tutarken hem de kurutmadan istenmeyen yağ oranından kurtulmanızı sağlayacak. 

Matlaştırıcı ürünlerden yararlanın

Fondöteninizi mat versiyona çevirecek kremlerden yararlanın. Bu yöntem cildiniz fondöten uyguladığınızda aşırı yağlı gözükmemesini sağlayacak. Bunu önlemek adına pudralama yönteminden de yararlanabilirsiniz.

Yüzünüzü düzenli yıkayın

Cildinizi hem temiz tutmak hem de fazla yağ oranını azaltmak adına cildinizi sabah ve akşam olmak üzere düzenli rutin ve temiz içerikli ürünler ile yıkamaya dikkat etmek önemli.

Sabitleyiciler

Makyajınızın sabit kalması için sabitleyici ürünlerden yararlanın. Yağlı cildiniz, makyajın cildinizde kalma süresini azalttığından; sabitleyici ürünler uygulamanız makyaj kullanım sürenizi uzatacak.

Arındırıcı maskeler

Arındırıcı maskeler cildinizi temizlerken, fazla yağ oranından da kurtulmanızı sağlar. Peeling özellikli ürünleri tercih etmeniz, siyah noktalar ile savaşmanızda ve cildinizi yenilemenizi sağlayacak.

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