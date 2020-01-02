Ispanak neye iyi gelir tam bir kalp dostu!

Kış sebzelerinin en değerlilerinden olan ıspanak güçlü D, A ve C vitamini kaynağı olması sebebiyle vücuda faydaları saymakla bitmeyen bir besin. Ispanak içerdiği vitamin ve minerallerle, daha iyi görmeyi sağlıyor, kanser türlerini engelliyor ve en önemlisi kalp hastalıklarının önüne geçiyor. İşte ıspanağın daha önce duymadığınız faydaları!

Daha iyi görüş

Beta-karoten, ıspanak gibi bitkilerde bulunan A Vitamini formudur ve hücre büyümesini ve iyi görmeyi teşvik eder. Ispanaktaki fitokimyasallar ayrıca maküler dejenerasyonun ve kataraktların önlenmesine de yardımcı olur.

Kolon kanserini önlüyor

Ispanak, gastrointestinal sağlığı koruyan yüksek miktarda beta-karoten ve C vitamini içerir. Serbest radikallerin etkilerinden kaynaklanan kanserli büyümelerden kolorektal hücrelere koruma sağlar. Ispanaktaki folat içeriği, DNA hasarını ve kolon hücrelerinin istenmeyen mutasyonlarını önler.

Sindirime iyi gelir

Ispanak sindirim sistemi astarını iltihap kaynaklı hasarlardan korur. Ispanak, lif bakımından da yüksektir, bu da yiyecekleri parçalamaya yardımcı olur ve sindirim sisteminizin düzenli çalışamasını teşvik eder.

Kanseri önler

Ispanaktaki glikogliserolipidlerin kanseri önlemeye yardımcı olduğu bulunmuştur. Bunu tümör büyümesini inhibe ederek başarabilirler. Ispanaktaki A vitamini de meme kanseri riskini azaltabilir. Haftada iki defadan fazla ıspanak yemek, meme kanseri riskindeki mütevazı bir azalmaya bağlanmıştır.

Kanamayı durdurur

Ispanak aşırı kanamayı kontrol etmek için harikadır ve ayrıca glikojen üretimini uyararak karaciğerin çalışmasını sağlar.

Kalp hastalıklarının oluşmasını engeller

Ispanakta bulunan bir antioksidan olan Faktör Koenzim-Q10 (C0-Q10) kasları, özellikle de vücudun tüm bölgelerine sürekli kan pompalayan kalp kaslarını güçlendirmede önemli bir rol oynar. C0-Q10, hiperlipidemi, kalp yetmezliği, hipertansiyon ve koroner kalp hastalığı gibi birçok kardiyovasküler hastalığı önlemek için kullanılabilir.

Güçlü kemik sistemi

Ispanak, kemik matriksindeki kalsiyumu tutmada ve böylece kemik mineralizasyonuna yol açan iyi bir K Vitamini kaynağıdır. Bunun dışında, manganez, bakır, magnezyum, çinko ve fosfor gibi diğer mineraller de güçlü kemiklerin oluşturulmasında yardımcı olur. Bu da kişide osteoporoz gelişimini önlemeye yardımcı olabilir. Bu mineraller ayrıca sağlıklı dişler ve tırnaklar için de gereklidir.

Felci önler

Ateroskleroz, damarların sertleşmesinden kaynaklanır. Ispanakta bulunan lutein adı verilen bir pigmentin, ateroskleroz, kalp krizi ve felç oluşumunu azalttığı gösterilmiştir. Bu, ıspanak proteinlerinin kan damarlarındaki kolesterol ve diğer yağ birikimlerini azaltma eğiliminde olmasından kaynaklanmaktadır.

Folat kaynağı

Ispanakta bulunan folat, büyüyen bir fetüsün sinir sisteminin düzgün gelişimine yardımcı olur. Folat eksikliği nedeniyle yarık damak veya spina bifida gibi defektler görülebilir. İçindeki yüksek A vitamini seviyelerinin, anne tarafından önerilen günlük miktarlarda tüketilmesi tavsiye edilir. A vitamini fetüsün doğru akciğer gelişimi için gereklidir ve emzirme döneminde bebeğe aktarılabilir, bu nedenle ıspanak tüketiminin doğumdan sonra devam etmesi önerilir.