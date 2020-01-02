Antep fıstığının faydaları neler kan şekerini dengeliyor!

Türk mutfağının vazgeçilmez besinlerinden olan antep fıstığı, en faydalı kuruyemişlerin başında geliyor. Tatlılarda, kuruyemiş olarak kullanılan antep fıstığı birçok yararlı vitamin ve minerali içerisinde bulunduruyor. Kan şekerini dengelemekten, kalp sağlığını korumaya; cilt bakımından, bağışıklığı kuvvetlendirmeye antep fıstığının sağlıya yararları saymakla bitmiyor. İşte antep fıstığının daha önce duymadığınız faydaları!

Antioksidan zengini

Antioksidanlar sağlığımız için oldukça önem taşıyor. Antep fıstığının içerisindeki antioksidanlar hücre hasarını önler ve kanser gibi hastalık riskini azaltmada önemli bir rol oynar. Antep fıstığı çoğu kuruyemiş ve tohumdan daha fazla antioksidan içerir.

Göz sağlığına iyi gelir

Antep fıstığı, lutein ve zeaksantin gibi karotenoid antioksidanlar içerir. Bu antioksidanlar, yaşlılarda yaşla ilişkili oluşan göz hastalıklarına yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olur. Antep fıstığı gözleri, mavi ışığın ve yaşa bağlı maküla dejenerasyonunun neden olduğu hasara karşı korurlar.

Protein yüksek, kalorisi düşük

Antep fıstığı en düşük kalorili kuruyemişler arasında yer alıyor. Protein miktarı çok fazla olmasına rağmen kalori miktarının düşük olması Antep fıstığını oldukça değerli kılmaktadır.

Kan şekerini düzenler

İngiliz uzmanlar tarafından yapılan araştırmalara göre, Antep fıstığı kan şekerini düzenliyor, öğleden sonraları yaşanan ani enerji düşüklüğünü önlemeye de yardımcı olan bir besin.

Kalp sağlığını korur

Antep fıstığını düzenli olarak tüketmek, vücuttaki kötü kolesterol seviyelerini azaltıyor. Antioksidanlar, fitosteroller ve doymamış yağ asitleri, sağlıklı bir kalbin teşvik edilmesi için mükemmel bir besindir. Antep fıstığı aynı zamanda, arterlerin sertleşmesini ve kan pıhtılarının oluşumunu önleyen, l-arginin adı verilen bir amino asit kaynağıdır.

Cilt bakımı

Antep fıstığı ayrıca deriden kuruluğu gidermeye yardımcı olur. Doymuş yağ bu yönüyle önemli bir rol oynar. Yağ aynı zamanda aromaterapi ve geleneksel masaj terapisi gibi geleneksel terapilerde bir bileşen olarak kullanıldığı için iyi bir taşıyıcı veya baz yağ olarak da işlev görür.

Afrodizyak özelliğe sahip

Antep fıstığı erkeklerdeki cinsel canlılığı büyük ölçüde etkiler. Çalışmalar, üç hafta boyunca günlük olarak yaklaşık 100 gram Antep fıstığı almış olan erkeklerin erektil işlevlerini yüzde 50 oranında artırdığını göstermiştir.

Bağışıklığı kuvvetlendiriyor

Antep fıstığı, içlerinde bulunan B6 vitamini zengin kaynağı nedeniyle bağışıklığı artırır. Güçlü bir bağışıklık sistemi oluşturmaya yardımcı olurlar. Aynı zamanda belirli enfeksiyon ve kanser türlerinin önlenmesine yardımcı olur.

Sindirim sağlığını korur

Antep fıstığının diğer sağlık yararlarından biri de, gıdaların pürüzsüz sindirilmesine yardımcı olan iyi bir diyet lifi kaynağı olmasıdır. Yaklaşık 1 avuç veya 30 gram antepfıstığı bir porsiyon, yaklaşık 3 gram diyet lifi içerir ve sindirim sisteminizin optimum kapasitede çalışmasını sağlamak için fazlasıyla yeterlidir.