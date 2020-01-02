Alişan'ı "Yılbaşı kutlayan Müslüman olamaz" iddiası çileden çıkardı hesap sormazsam adam değilim!

Alişan, "Yılbaşı kutlayan Müslüman olamaz" dediği iddialarını duyunca çileden çıktı. Bu iddialara ateş püsküren ünlü şarkıcı, " Bunun hesabını ve bana edilen küfür ve hakaretlerin hesabını sizden sormazsam adam değilim" dedi.

Oğlunun ilk doğduğu anı paylaştı

Geçtiğimiz yıl ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü şarkıcı Alişan, oğlu Burak'ı kucağına aldığı anın fotoğrafını paylaşarak, "Benim için 2019'un özeti bu fotoğraflar. Hiç bitmesini istemediğim bir yıldı. İnşallah 2020 hepimiz için çok daha mutlu,çok daha sağlıklı,çok daha güzel bir yıl olur. Mutlu yıllar" notunu düştü.

''Bunlar müslüman değil''

Ancak ünlü şarkıcının Twitter hesabı üzerinden paylaştığı iddia edilenbir söz üzerine tadı kaçtı. Bir magazin sayfası Alişan'ı yılbaşı kutlayan Müslümanlar için "Bunlar Müslüman değil. Kafir zındık, hayasız. Mekke'nin fethi kutlu olsun" dediğini iddia eden paylaşım yaptı. Bunun üzerine sosyal medyadan linç yiyen Alişan, paylaşımın kendisine ait olmadığını söyleyerek söz konusu iddialara ateş püskürdü.

''Hesabını sormazsam adam değilim''

Ünlü şarkıcı "Kaç kişisiniz? Kime çalışıyorsunuz? Amacınız ne? bilmiyorum ama, bunun hesabını ve bana edilen küfür ve hakaretlerin hesabını sizden sormazsam adam değilim? Edilen hakaretleri, küfürleri de silebiliyor musunuz? Ben gerçek dışı değil, gerçekten mahkemeye verdim bile sizi! Hakime savcıya anlatırsınız, biz gerçek dışı şeyler yazıp insanlara hakaret ettiriyoruz sonra da eğleniyoruz okuyup dersiniz!"





