Kakaolu irmik helvası nasıl yapılır tadı damağınızda kalacak!

Tadına doyamadığınız enfes irmik helvasını bir de kakaolu denemeye ne dersiniz? Bu enfes tarif sizi mest edecek. Yapımı fazlasıyla kolay ve çabucak hazırlayabileceğiniz kakolu irmik helvası tarifini sizler için hazırladık. Şimdiden Afiyetler olsun...

Malzemeler:

60 gram tereyağı

1,5 su bardağı irmik

2 su bardağı toz şeker

2 çorba kaşığı kakao

1,5 su bardağı süt

1,5 su bardağı su

1 paket vanilya

Nasıl yapılır?

Tereyağını eritin. İrmik ve bademi altın sarısı renk alana kadar kavurun. Süt, su ve şekeri bir kabın içerisinde karıştırın. Kavrulan irmik ve bademlerin üzerine süt, su ve şeker karışımını azar azar ilave edin. Kakao ve vanilyayı eleyerek ilave edin. Suyunu çekene kadar kısık ateşte karıştırarak pişirmeye devam edin. Suyunu çektikten sonra tencerenin üzerine kağıt havlu veya temiz bir havlu koyarak dinlenmeye bırakın. Dilediğiniz kuruyemişle süsleyerek servis edin. Afiyet olsun!