Etli fajita nasıl yapılır yemeye doyamayacaksınız!

Sıcacık, yumuşacık eti ve damakları şenlendiren biberleriyle etli fajita yemeğine bayılacaksınız. Üstelik bu leziz mi leziz tarif zamanınızı çalmayacak. Evde kolaylıkla ve çabucak yapabileceksiniz. Biberlerle sotelenen etlerin benzersiz tadına doyamayacaksınız. İşte enfes tadıyla etli fajita tarifi!

Malzemeler:

400 gram dana bonfile

2 adet kırmızı soğan

1 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

1 adet sarı biber

1 yemek kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

Etli fajita hazırlanışı:

Etleri, biberleri ve soğanları hemen hemen aynı boyda olacak şekilde uzun uzun doğrayın. Derin bir tavayı zeytinyağı ile hafif yağlayıp, bütün malzemeleri soteleyin. Güveç veya ısıya dayanıklı porselen bir kabı kısık ateşte ocağa yerleştirin. Tereyağını ilave edin ve erimesini bekleyin. Eriyen tereyağının üzerine etleri, biberleri ve soğanları ilave edin. Lavaşları üzerine kapatıp, iyice ısınmasını bekleyin. Dikkatlice ocağın üzerinden alıp servis edin. Afiyet olsun...