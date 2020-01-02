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Dut pekmezinin faydaları neler cinsel gücü arttırıyor!

Lezzetli yapısının yanında vücuda oldukça faydalı bir besin dut pekmezi. Cinsel gücü arttırması bu faydasından sadece biri. İşte dut pekmezinin yararları!

Dut pekmezinin faydaları neler cinsel gücü arttırıyor!
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Dut pekmezi, lezzetli olmasının yanında vücuda inanılmaz yararları olan bir besin. Kansızlığı gidermek, kanserin önlenmesi, cinsel gücü arttırma, enfeksiyonlardan vücudu korumak dut pekmezinin olağanüstü faydalarından bazıları. Ayrıca dut pekmezi, cinsel gücü arttıran bir etkiye de sahip. İşte dut pekmezinin bilinmeyen faydaları!

Kanseri önler

Kansere karşı koruma sağlayan antioksidanlar açısından zengin olduğu için tümörlü hücrelerin büyümesine ve yayılmasına engel olur.

Kansızlığı giderir

Dut pekmezi içerisindeki yüksek demir oranı sayesinde için anemiye karşı direnç sağlanmasına ve kansızlığın tedavi edilmesine olanak sağlar.

Cinsel gücü arttırır

Dut pekmezi cinsel gücü arttırmada da oldukça etkili bir besin. Ayrıca sperm sayısını artırıcı özelliği de kesinlik kazanmıştır. Çocuk sorunu yaşayan bireyler tarafından tüketilmesi önerilir.

Enfeksiyonlardan vücudu koruyor

İçinde barındırdığı C vitamini sayesinde soğuk algınlığı, grip ya da herhangi bir enfeksiyon hastalığına karşı koruma sağlar. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde etkisi yüksektir.

Kemik sağlığına faydalı

Dut pekmezi ayrıca kemik erimesini de önleyen bir besin. Üstelik gelişme çağındaki çocukların kemik gelişimi için çok faydalıdır.

Yaşlanmayı önler

Serbest radikallerden kaynaklanan hücre hasarına bağlı olarak ortaya çıkan yaşlanmanın etkilerinden korur. Oksidasif stres nedeniyle vücutta serbest radikaller üretilir. Dut pekmezi içinde barındırdığı antioksidanlar sayesinde serbest radikalleri nötralize ederek erken yaşlanmayı engeller.

Mide rahatsızlıklarına iyi geliyor

Mide hastalıklarına çok iyi gelir. Özellikle gastrit ve ülsere karşı fayda sağlar.

Adet ağrılarını geçirir

İyi bir demir kaynağı olduğu için adet ağrılarına iyi gelir. Aynı zamanda içeriğindeki kalsiyum ve magnezyum gibi minerallerin etkisiyle kanın pıhtılaşmasını önler, adet ağrılarına iyi gelir.

Kalp dostu

Dut aynı zamanda kalp dostu bir besin olduğundan kötü kolesterolü düşürerek kan akışındaki tıkanmayı önleyerek kalp sağlığını korumayı sağlar.

Göz sağlığına iyi gelir

Gözü, görme kaybı ve retina dejenerasyonuna sebep olan serbest radikallere karşı korurken, görüş kalitesini arttır.

Kabızlığı önlüyor

Kan dolaşımını hızlandırırken kan pıhtılaşmasını önler. Lif açısından zengin olması sebebiyle bağırsakları yumuşatarak kabızlığı önler. Ayrıca dut pekmezi sinir sisteminin güçlenmesinde etkilidir.

Nasıl tüketilmeli?

Dut pekmezi farklı birçok şekillerde tüketilebilir. Dut pekmezi içeriğindeki şeker oranı dolayısıyla tüketirken miktarına dikkat edilmesi gereken bir besin. Kan şekeri düşük olanlar, kansızlık sorunu olanlar aç karnına kahvaltıdan önce 2 yemek kaşığı tüketebilirler. Pekmez yoğun kıvamlı olduğundan tek başına tüketmek zor olabilir. Bu nedenle tahine karıştırılarak da tüketmek başka bir alternatiftir. Süt, çay gibi içeceklerin içine ilave edilerek kullanılabilir. Bazı tatlılarda şeker yerine eklenerek de tüketilebilir.

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