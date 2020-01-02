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Fahriye Evcen'in son hali doğum kilolarından kurtuldu!

Oğlu Karan'ı geçtiğimiz Nisan ayında kucağına alan Fahriye Evcen, doğum kilolarından kurtuldu. Güzel oyuncu 8 ay içinde adeta eridi.

Fahriye Evcen'in son hali doğum kilolarından kurtuldu!
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2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, bir yıl sonra oğulları Karan'ı kucaklarına alarak mutluluklarına mutluluk kattı. Çiçeği burnunda anne Fahriye Evcen kilolu haliyle epey dikkat çekmişti. Eleştiri yağmuruna tutulan Evcen, 8 ayda aldığı kiloların hepsinden kurtuldu. 

Kiloları yüzünden eleştiri yağmuruna tutulmuştı 

Doğum yaptıktan 2 ay sonra havalimanında objektiflere yakalanan Özçivit ailesinden Fahriye Evcen kilolarıyla dikkat çekmişti. Kilolarıyla eleştirilen güzel oyuncu  8 ayın sonunda ilk haline geri döndü.

Evinin bir odasını fıtness salonuna çevirmişti 

Fahriye Evcen, doğum kilolarından kurtulmak için ve oğlundan ayrılmamak için evinin bir odasını fitness salonuna çevirmişti. Kendisine özel bir spor hocası da tuttuğu öğrenilen güzel oyuncu kısa sürede kilolarından kurtuldu. 

Fahriye Evcen'in son hali doğum kilolarından kurtuldu!

Yılbaşı pozuyla büyüledi 

Yılbaşı paylaşımıyla büyüleyen sevilen oyuncu, beyaz takımıyla büyüledi. Paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum yağdı. 

 

 

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