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Yağlı ciltler için doğal bakım önerileri ile fazla yağ sorununa son!

Cilt tipi çok yağlı olduğu için sürekli olarak şikayet edenlerdenseniz doğal kolay mucize yöntemlerle fazla yağ sorunu ile başa çıkabilirsiniz!

Yağlı ciltler için doğal bakım önerileri ile fazla yağ sorununa son!
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'Cildim çok yağlı gün içerisinde cildim yağlanmış gibi görünüyor' cümlelerini sık sık kuranlardansanız evde kolay bir şekilde yapabileceğiniz doğal yöntemler sayesinde cildinizdeki fazla yağlanma sorununu kontrol altına alabilirsiniz. Yağlı cilt tipine sahip olanların sivilce ve siyah noktaya yatkın olması nedeniyle günlük cilt bakım rutinlerine oldukça özen gösterilmesi gerekmektedir. Bunun için evde doğal yöntemlerle cildinizdeki fazla yağlanma sorununu kontrol altına alabilirsiniz. İşte yağlı cilt tipine özel doğal yöntemler!

Aloe Vera Bakımı!

Yağlı cilt için şahane bir nemlendirici olan aloe vera ile cildinizi nemlendirebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey 1 yemek kaşığı kadar aloe vera jelinin içerisine bir kaç damla nane yağı damlatarak cildinize uygulayın. Bu yöntem aynı zamanda cildinde sivilce sorunu olanların sivilcesini yatıştırmada oldukça etkilidir. 

Yeşil Çay Bakımı

Bir veya iki bardak kadar yeşil çaya elma sirkesi ekledikten sonra karıştırıp daha sonra buz kalıplarına paylaştırıp dondurun. Akşamları temiz cildinize dondurduğunuz karışımız cildinizde gezdirebilirsiniz. 

Zerdeçal ile Bakım

Güzellik kategorisinde bir çok farklı alanda kullanımı olan zerdeçal baharatı ile yağlı cildinizi kontrol altına alabilirsiniz. 1 yemek kaşığı kadar zerdeçalı bir kaba ilave edip daha sonra 1 tatlı kaşığı kadar limon suyunu dahil edip daha sonra yarım tatlı kaşığı kadar elma sirkesini ekledikten sonra iyice karıştırın. Daha sonra elde ettğiniz karışımı cildinize uygulayıp yaklaşık 5 dakika kadar beklettikten sonra cildinizi temizleyebilirsiniz. 

 

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