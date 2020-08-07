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Kerem Bürsin Hande Erçel ile aşk yaşadığı iddiasına yanıtladı kalbim sadece aileme açık!

Kerem Bürsin, Sen Çal Kapımı dizisinde rol arkadaşı Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları yanıtladı. Oyuncu, 'Öpüşme sahnesi işimiz gereği' dedi.

Kerem Bürsin Hande Erçel ile aşk yaşadığı iddiasına yanıtladı kalbim sadece aileme açık!
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FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerini paylaşan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in sevgili olduğu bir süredir konuşuluyor. Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'ın ayrılıklarına neden olduğu ileri sürülen Bürsin, iddialara tek tek yanıt verdi.

Hande ile Murat'ı ayırdı mı?

Posta'nın haberine göre: Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın 3 yıllık aşkının bitmesine Kerem Bürsin'in neden olduğu iddia ediliyordu. Önceki gün İstinye'de görüntülenen oyuncu bu konu hakkında sessizliğini bozarak "Bu çok saçma. Üzerine konuşmam bile yanlış. Hande ile dizideki öpüşme sahnesinin buna neden olduğunu düşünmek çok yanlış" dedi.

"Kalbim sadece ailem ve işe açık"

Kerem Bürsin, gündeme oturan Hande Erçel ile olan öpüşme sahneleri hakkında da şunları ifade etti: "Bu sahneler işimin parçası. Senaryoda yazıldığı için hayata geçirmemiz, yönetmen ne istiyorsa onu elde etmemiz gerek. Meyve ile sebzeyi karıştırmamak lazım. Üstelik Murat da profesyonel bir sanatçı"

Yalnız olduğunu dile getiren Kerem Bürsin "Kalbim sadece aileme ve işe açık" açıklamasını yaptı.

 

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