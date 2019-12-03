Bağışıklık sistemini güçlendirici besinlerle mucizeye şahit olun!

Kışın kendini iyice göstermesiyle grip, soğuk algınlığı, sinüzit gibi rahatsızlıklar da beraberinde getirdi. Soğuk kış aylarında yaşam kalitemizi oldukça düşüren, bizi okul veya işimizden alıkoyan bu hastalıklardan korunabilmemizde güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak ise anahtar rol üstleniyor. İlaç takviyesine ek olarak besinlerden alacağınız vitamin ve minerallerle bağışıklık sisteminizi diri tutarak hastalıklarla şavaşmak mümkün. Bağışıklık sisteminizi güçlendirerek vücut direncinizi koruyacak besinler haberimizde.

Nar

Nar, yüksek lif ve düşük kalori içeriğiyle ana veya ara öğünlerde tercih edilebileceğiniz antioksidan deposu bir meyve. Lezzetinin yanı sıra flavanoidler, C vitamini, A vitamini ve folat içeriğinin yüksek olması güçlü bir bağışıklık sistemi için önem taşıyor. Punicalagin ve punisik asit bileşenlerini içermesi de narın antioksidan içeriğini güçlendiriyor. Mevsim salatalarınızın üzerine ekleyerek veya ara öğünlerde bir kase yoğurdun içine ilave ederek öğünlerinizin besin değerini arttırabilirsiniz.

Karnabahar

Karnabahar glukozinolat ve izotiyosiyanat içeriğiyle güçlü antioksidan besinler arasında yer alıyor. Aynı zamanda içeriğindeki karotenoid ve flavonoid de bazı kanser türlerine karşı koruyucu oluyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bir başka antioksidan olan C vitaminini yüksek miktarda içererek enfeksiyonlara karşı koruma sağlıyor. Şişkinlik, hazımsızlık, gaz problemlerine neden olabileceği için haftada 2-3 kez tüketmeniz yeterli olacaktır.

Yoğurt ve kefir

Probiyotik kaynaklardan olan yoğurt ve kefirin düzenli tüketimi bağırsak florasını ve bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığına karşı koruma sağlıyor. Probiyotik bakterilerin aktivitelerini arttırmak için pırasa, enginar, soğan, sarımsak ve muz gibi prebiyotikleri beslenme düzeninize ekleyerek daha dengeli bir beslenme alışkanlığı elde edebilirsiniz. Önemli faydaları nedeniyle günde 2-3 porsiyon yoğurt/kefir tüketmeyi ihmal etmeyin.

Ispanak

Ispanak içeriğinde bulunan A, C vitamini ve demir sayesinde antioksidan besinler arasında yer alıyor. Öğün seçimlerinizde haftada 2 kez ıspanağı tercih ederek bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz. İlave edeceğiniz kıyma veya yumurta ile ıspanağın demir içeriği zenginleşir. Ancak pürin içeriğinin yüksek olması nedeniyle ürik asit seviyesi yüksek kişilerin veya gut hastalarının ıspanak tüketirken dikkatli olmaları gerekiyor.

Sarımsak

C vitamini, selenyum, potasyum ve kalsiyumdan zengin sarımsaktaki ana aktif bileşen olan allisin bağışıklık hücrelerini güçlendiriyor. Her gün tüketeceğiniz 2-3 minik diş sarımsağın antioksidan etkisinden yararlanarak hem bağışıklığınızı güçlendirecek hem de soğuk algınlığına karşı önlem almış olacaksınız.

Turunçgiller

Trunçgiller güçlü antioksidan etkiye sahip C vitaminin önemli bir kaynağı. Aynı zamanda içeriklerindeki A vitamini ile vücut direncini arttırarak soğuk algınlıklarına karşı koruyucu etki gösteriyorlar. Bu nedenle özellikle sonbahar ve kış aylarında portakal, mandalina, limon ve greyfurt gibi turunçgiller beslenme düzenimizin vazgeçilmez bir parçası olmalı.

Pancar

A vitamini, C vitamini, beta-karoten, folat ve çinkodan zengin olan pancar, bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlıklarına karşı koruyucu etki gösteriyor. Yüksek lif içeriği sayesinde kabızlığı önleyici etkisi de mevcut. Aynı zamanda pancarın içeriğinde yer alan 'betalain' de antioksidan özellik göstererek zararlı maddelere karşı koruma sağlıyor, böylelikle bağışıklık hücrelerini güçlendiriyor.

Badem, ceviz, fındık

Yağlı tohumlar; doymamış yağ asitleri, E vitamini ve flavonoid içerikleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığına karşı koruma sağlıyorlar. Ayrıca içerdikleri E vitamini; A vitamini kullanımını arttırarak antioksidan aktiviteyi de güçlendiriyor.

Balkabağı

İçeriğindeki beta-karoten güçlü bir antioksidan olup, zararlı maddeleri etkisiz hale getirerek vücut hücrelerini koruyor. A vitamini, C vitamini, E vitamini, folat ve demir içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığına karşı koruyucu etki gösteriyor. Lif içeriğinin yüksek olması sayesinde bağırsakları çalıştırıyor, kabızlığı önleyerek uzun süre tokluk sağlıyor.

Ihlamur

İçeriğindeki fitokimyasallar ve flavonoidler sayesinde bağışıklık sistemini destekleyerek vücut direncini arttırıyor. Enfeksiyon sırasında artan sıvı ihtiyacını karşılamak için ıhlamur çayı tüketmeniz uygun bir seçim olacaktır. Ihlamuru suyla kaynatarak tüketmek yapısındaki etken maddeleri azaltabileceği için kaynamış suda 5-8 dakika kadar demleyin ve her seferinde taze demleyerek tüketin.