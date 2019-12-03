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Kilo almanın yolları neler bol protein tüketin!

Kilo vermek kadar kilo almak da bazılarımız için zor bir durum olabiliyor. Sağlıklı bir şekilde kilo almanın yolları içeriğimizde.

Kilo almanın yolları neler bol protein tüketin!
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Kilo almak isteyen insanlar da kilo vermek isteyenler kadar yüksek sayıda. Ortalamanın altında bir kiloya sahip olmak sağlık açısından tehlikeli durumlar yaratabilir.Yediği halde kilo alamayan kişilerde zamanla zayıflığa bağlı olarak çeşitli sağlık problemleri ortaya çıkar. Kilo almak isteyen kişilerin yaptığı en büyük hatalardan biri sağlıksız kilo almaktır. Sağlığa zararlı olan kilo kaybını sağlıksız alınan kilolar ile daha da tehlikeye atabilirsiniz. Ayda 1-2 kilo almak sağlıklı olandır. Sizin için derlediğimiz önerilerle sağlıklı bir şekilde kilo almanız mümkün olacak.

SAĞLIKLI KİLO ALMANIN YOLLARI

Bol proteinli gıda tüketmek önemli

Yediğiniz besinlerin bol miktarda protein içermesine dikkat edin. Proteinli besinler içerdikleri kalori miktarlarıyla kilo almanıza yardımcı gıdalar olacaktır.

Öğünleri aksatmayın

Yaktığınızdan daha fazla kalori tüketmeye özen gösterin. Günde en az 3 öğün beslenin. Öğünlerinizi aksatmayın. Enerjisi yoğun besinler tüketin.

Baharat ve sos kullanın

Yemeklerinize baharat ve sos kullanmak yiyeceklerin kalori miktarını arttıracağından kilo almanıza katkı sağlayacaktır.

KİLO ALMAYA YARDIMCI BESİNLER

Pirinç

Süt

Kuruyemiş

Kırmızı et

Patates

Balık

Peynir

Yoğurt

Bakliyatlar

HIZLI KİLO ALMAK İÇİN İPUÇLARI

Sabah doyurucu kahvaltı yapın. Kahvaltıda ekmek ve hamur işini azaltıp, peynir, süt gibi ürünler tüketin. Kahvaltı ile öğle yemeği arasını çok uzatmayın. Az ama sık sık yiyin. Yemeklerden önce su içmeyin. Su midenizi doldurarak daha az yemek yemenizi sağlar. Kaliteli uyuyun. Akşam yemeğini güneş batmadan önce yiyin. Akşam güneş battıktan sonra tüm gün yediklerinizin sindirimi için mutlaka hareket edin.

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