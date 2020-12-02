Yoğurt maskesi ne işe yarar sağlıklı ve ışıltılı bir cildin sırrı!

Cilt bakımına düşkün kadınlar için harika maske tariflerinden biri de yoğurt maskesidir. Cildinize uygulayacağınız düzenli yoğurt maskeleri ile, yaşlanmayı geciktirebilir, cildin kaybettiği elastikiyetiyetini geri kazandırabilirssiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey, maskeleri düzenli olarak uygulamak olacaktır. Düzenli olarak uygulayacağınız bu maskeler sayesinde cildiniz ışıldayacak. Peki yoğurt maskesi nasıl yapılır? İşte evde basit malzemelerle hazırlayacağınız 5 farklı yoğurt maskesi!

Zeytinyağı ve yoğurt

Zeytinyağı ve yoğurt maskesi cilt için oldukça faydalı olan bir maske tarifidir. Özellikle kırışıklıkları azaltmada ve geciktirme de fayda sağlamaktadır. Siz de cildinizin erken yaşlanmasını önlemek istiyorsanız bu maske tarifine yer vermelisiniz.

Sade yoğurt

Yatmadan önce yüzünüze sade yoğurtta sürebilirsiniz.15 dakika boyunca koyu halkaları üzerine ince bir tabaka halinde uygulayın. Etkin beyazlatma özellikleri nedeniyle, yoğurt bir hafta içinde kesin sonuçlar getirecektir.

Limon suyu ve yoğurt

Limon suyu ve yoğurt maskesi de yine kırışıklıklar için oldukça etkili bir maske tarifidir. Bu leke özellikle cilt lekelerine de iyi gelmektedir. Yapmanız gereken tek şey, limon suyu ve yoğurt yardımı ile bir yüz maskesi hazırlamak. Kısa süre içerisinde yüzünüzdeki değişimi fark edeceksiniz.

Muz, bal, yoğurt

Muz, bal ve yoğurtan oluşan bir karışım hazırlayın. Karışımı cildinize sürün ve yaklaşık 25-30 dakika kadar beklettikten sonra soğuk su ile yıkayın. Bu maske, cildinizi sarkmasını önleyecek ve daha gergin yapacaktır.

Salatalık ve yoğurt

Salatalık ve yoğurt maskesi özellikle ölü cilt hücrelerinden kurtulmak için harika bir maske tarifidir. Yapmanız gereken salatalığı rendelemek ve bir kap içerisinde yoğurt ile karıştırmak. Yaklaşık olarak 15 dakika bekledikten sonra cildinizi yıkayabilirsiniz.