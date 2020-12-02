Balkabağı nasıl kolay soyulur işte püf noktaları!

Aralık ayından itibaren tezgahlarda yerini almaya başlayan, kış aylarının belki de en sevilen sebzelerinden biri olan balkabağı hepimizin sofralarında yerini almış durumda. Tatlısından yemeğine kadar pek çok farklı tarife lezzet katan balkabağının kabuğunu soymaya üşenenler, soyamayanlar için harika bir önerimiz var. Balkabağı sevenler bilirler ki soyması oldukça zordur bu sebzenin. Elmaelma.com olarak bal kabağının en kolay soyuluş şeklini sizler için araştırdık. Peki balkabağı nasıl kolay soyulur? İşte balkabağı soymanın püf noktaları!

Balkabağını çok kesmemeye çalışın

Balkabağını soymak için öncelikle yapmanız gereken ilk şey, balkabağını iyice temizlemek olmalı. Bunun dışında dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan biri çok fazla kesmemeniz. Çok fazla kesilen bal kabağının içerisindeki vitamin gitmiş oluyor. Bu nedenle bal kabağını çok fazla kesmemeye özen gösterin.

Balkabağını fırında ısıtırsanız...

Bal kabağının üzerine çata yardımıyla delikler açın. İçerisine hava domasını sağlayın. Bunun sonrasında balkabağını 1 dakika süre içerisinde mikrodalga veya fırında ısıtınız. Isı deliklerden içeri geçerek kabuğun yumuşamasını sağlayacaktır. Bu hareket sonrasında balkabağınızı rahatlıkla kesebileceksiniz.

Püf noktası: Balkabağını seçerken turuncu bir renk olmasına özen gösteriniz. Doğal ve taze olduğuna işarettir.