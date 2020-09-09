50 yaş üstü cinsellik azalır mı bilinenin aksine cinsellik devam ediyor!

Belli bir yaşı geçtikten sonra insanların sekse ilgisinin kalmayacağı, cinsel hayatlarının tamamen biteceği gibi bir efsane ağızdan ağıza yayılıyor. Ancak cinsellikte böyle bir sınırlama olmamakla beraber kişinin tam anlamıyla sağlığının gidişatı ile ilgilidir. Genç ve orta yaşlarda yapılan seksle aynı olamayacağı bir bakıma doğru da olsa cinsel tatmin 50'li yaşlardan sonra da mümkün olabilir. Bazı faktörler genç ve orta yaşlarla aynı kalmayabilir ancak cinsel doyum bu yaşlarda da mümkün. Merak edenler için 50 yaş sonrası cinsellik hakkında bilinmesi gerekenleri haberin detayında görebilirsiniz.

MENOPOZA GİRMİŞ BİR KADINDA CİNSEL İSTEK TAMAMEN KAYBOLMAZ

50'li yaşlarda kadınların östrojen seviyelerinin menopoz döneminde düşmesi ve buna bağlı olarak vajina kuruluğu daha ağrılı bir cinsel ilişkiyi de beraberinde getirebilir. Genç yaşlarda sahip olunan esneklik hala korunmuyor olabilir. Ancak menopoz döneminde cinsel hayatın tamamen bitmesi söz konusu değildir. Menopoz dönemi ve sonrasında da cinsel istek mümkündür. Ayrıca gebe kalma korkusu yaşanmayacağından çiftler daha rahat ve özgür bir birliktelik yaşayabilirler.

ERKEKLERİN İLERLEYEN YAŞLARDA SEKS İLE İLGİLİ ÇEKİNCELERİ ARTABİLİYOR

Erkekler 50li yaşlardan sonra yaşayacakları cinsel ilişkinin genç ve orta yaşlarda yaşanan birleşmeler kadar başarılı olamayacağını düşünmektedirler. Zor sertleşme, geç boşalma ve geç sertleşme gibi sorunlar 50li yaşlarda cinsel hayatını sürdürmek isteyen erkek için kabus haline gelse de sık seks yapmak yerini keyifli seks yapmaya bırakabilir. Ayrıca düzenli cinsel yaşamını sürdüren erkekler yaşlanmanın tüm etkilerinden daha az zarar görürler.

50Lİ YAŞLARDA SEKS SAYILARDAN VE SÜRELERDEN DAHA ÖNEMLİDİR

Genç ve orta yaşı geçiren insan artık vücudunu tam anlamıyla tanımıştır. Hem kendisinin hem de partnerinin nelerden zevk alacağını çok iyi bilerek kaliteli bir cinsel hayat yaşabilir. Bir sağlık uzmanı ile görüşülerek kişisel sağlığa uygun yöntemlerle daha rahat ve keyifli birliktelikler sağlanabilir.