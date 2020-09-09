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Ekmek hamuruyla pide nasıl yapılır tadı damaklarda kalıyor!

Kolay ve zahmetsiz bir şekilde evinizde pide yapabilirsiniz. Hem de ekmek hamurundan! İşte şahane lezzetiyle ekmek hamurundan pidenin yapılışı...

Ekmek hamuruyla pide nasıl yapılır tadı damaklarda kalıyor!
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Karadeniz'de en lezzetlilerinin yapıldığı pideyi evinizde siz de şahane lezzette yapabilirsiniz. Üstelik hamuruyla uğraşmak zorunda kalmadan! Bu tarifte pidemizi fırından alınan ekmek hamuruyla yapıyoruz. Ortaya lezzetine doyum olmaz enfes bir tat çıkıyor. Ekmek hamuruyla pide tarifi için mutfak sizleri bekliyor. İşte ekmek hamurundan pide tarifi...

Malzemeler:

1 adet ekmek hamuru(150 gram)

Üst malzeme için:

1 kase rendelenmiş kaşar peyniri
4-5 adet sosis(dilimlenmiş)
1 adet yumurta sarısı
1 tatlı kaşığı tereyağı

Nasıl yapılır?

Hazır ekmek hamurunu iki parçaya ayırın. Biraz unla birlikte tezgahta pide şekli vererek açın. Fırın kağıdı serili fırın tepsisine alın. Önce kaşar peynirini ekleyin ve kenarlarını kapatın. Dilimlediğiniz sosisleri ekleyin. Kenarlarını fırça yardımıyla yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 10-12 dakika pişirin.
Fırından aldığınızda kenarlarına tereyağı sürün. Dilimleyip servis edin, afiyet olsun.

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