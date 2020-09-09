Bergüzar Korel, hasta çocukları hikayesinde paylaşmak için para isteyen ünlülere yüklendi

Sosyal medya hesabından SMA hastası yardım için sık sık paylaşım yapan Bergüzar Korel, aldığı bir haberle sinirlerine hakim olamadı. Ünlü isimlerin sosyal medyadan paylaşım yapmak için SMA hastası çocukların ailelerinden para istediğini duyan Korel, o isimlere ateş püskürdü.

"Hepinizi tek tek deşifre edeceğim"

SMA hastalarından duydukları karşısında çılgına dönen Bergüzar Korel, Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Evlatlarını kurtarmak için sizden paylaşım ricasında bulunan aileleri tersleyen, para talep eden insanlıktan nasibini alamamış yaratıklar. Hepinizi tek tek deşifre edeceğim. Her konuda attınız mı mangalda kül bırakmazsınız. Yazıklar olsun" dedi.

SMA tedavisinde kullanılan ilaç için yardım istemişti

Korel, geçtiğimiz haftalarda gözyaşları içinde video çekerek SMA hastası çocukların tedavisi için sağlık bakanından yardım istemişti. Bunun üzerine açıklama yapan SGK, ilacın erişimi için harekete geçildiğini söylemişti.