Nihat Doğan'ın acı günü ablası Fatma Doğan'ı kaybetti!

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan'ın ablası Fatma Doğan hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla acı haberi duyuran Nihat Doğan, "Canım Ablam Fatma Doğan'ı (sevimli) kaybettik. Rabbim mekanını cennet etsin" dedi.

Nihat Doğan'ın ablası Fatma Doğan tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitridi. Acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Nihat Doğan, "Canım Ablam Fatma Doğan'ı (sevimli) kaybettik. Rabbim mekanını cennet etsin. Peygamber Efendimize de komşu eylesin" ifadelerini kullandı.

Nihat Doğan kimdir?

Nihat Doğan 13 Şubat 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Türk halk müziği şarkıcısıdır. 1995'te yayımlanan Kırdın Kalbimi ile profesyonel müzik kariyerine başladı. 2011'deki Survivor Ünlüler-Gönüllüler ile popülerliğini artırdı.

On bir yaşındayken babasını kaybetti.Ailesinin büyükleri tarafından Muş'a götürülmek istendi fakat gitmek istemediğinden İstanbul'da kaldı. Avcılar'daki bir çay bahçesinde istek üzerine bir şarkı söylemesiyle orada bulunan fakat Almanya'da ikâmet eden bir çiftin önerisiyle Almanya'ya gitti. Bir sene orada kaldı fakat star olamayacağını düşünüp Türkiye'ye geri döndü. Müzik kariyerine 1995 yılında Kırdın Kalbimi adlı albümüyle başladı. 2011 yılında Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına katılmış ve 2. olmuştur.