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İbrahim Tatlıses'ten çocuk itirafı: şimdiki aklım olsa 7 tane yapmazdım

İbrahim Tatlıses dün Twitter'dan yaptığı "Şimdiki aklım olsa o kadar çocuk yapmazdım. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 3 tane yeter" paylaşımıyla herkesi şaşırttı

İbrahim Tatlıses'ten çocuk itirafı: şimdiki aklım olsa 7 tane yapmazdım
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Geçtiğimiz aylarda büyük oğlu ile bir meseleden dolayı anlaşmazlık yaşayan Tatlıses, dün akşam dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Çok çocuk yapmanın pişmanlık olduğunu dile getiren Tatlıses, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 3 çocuk yeter"

Yakın zamanda ekranlara geri dönecek olan Tatlıses, dün akşam Twitter'dan "Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım! Allah insana evladın da hayırlısını versin, vermiyorsa da o zaman hiç vermesin çünkü; azı karar çoğu zarar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 3 tane yeter artar bile!" ifadelerini kullandı.

9 yıllık aranın ardından ekranlara dönecek

Yıllar önce geçirdiği kaza sonrası 9 senedir ekranlarda olmayan İbrahim Tatlıses, İbo Show ile Star TV ekranlarında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 9 yıl aradan sonra ekranlara dönecek olan Tatlıses'in yeni programı Ekim ayında yayınlanmaya başlayacak.

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