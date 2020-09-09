Haşhaşlı çörek nasıl yapılır enfes bir tat!

Bugün size yemelere doyamayacağınız enfes bir tarif hazırladık. Eski çağlardan itibaren alternatif tıp alanında ağrı kesici olarak tüketilen haşhaştan yapılan bu çörek tarifini denemediyseniz mutlaka denemelisiniz. Asla pişman olmayacağınız bu tarif size parmaklarınızı yedirecek kadar lezzetli. Peki haşhaşlı çörek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile haşhaşlı çörek tarifi...

Haşhaşlı çörek malzemeleri:

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 çay bardağı sıvı yağ

2 çorba kaşığı şeker

1 adet yumurta akı(sarısı üzerine)

1 tatlı kaşığı tuz

5 su bardağı un

1 paket instant maya

İçi için:

250 gram haşhaş

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı ceviz içi

Yapılışı:

Önce hamuru hazırlayalım. Su, süt, yağ, şeker, tuz ve mayayı karıştıralım, sonra unu kontrollü bir şekilde ilave edelim. Ele yapışmayacak yumuşak bir hamur yoğuralım. Üzerini hava almayacak şekilde örtüp en az 45 dakika mayalanması için dinlendirelim. Bu sırada haşhaşı, cevizi ve yağı karıştıralım. (Tatlı bir çörek istiyorsanız 1 su bardağı şeker ilave edebilirsiniz.) Hamuru dört eşit parçaya ayıralım. Dört beze oluşturalım. Haşhaşlı iç malzemeyi sürelim, dört katı üst üste bu şekilde koyalım. Tekrar merdaneyle veya elinizle açıp ince uzun şeritler halinde keselim. Bu şeritleri uçlarından ters yönlere kıvırarak tepsimize alalım. Her parça için aynı işlemi tekrarlayalım. Bu şekilde tepside 15 dakika dinlendirelim. Üzerine yumurta sarısı sürüp 170 derecede 30-35 dakika pişirelim. Afiyetler olsun.