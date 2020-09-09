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Kim Kardashian, 'Keeping Up with Kardashians' programının sona erdiğini duyurdu

Kim Kardashian, Jenner ve Kardashian ailelerin günlük yaşantısını konu alan Keeping Up with the Kardashians'ın 14 yıl sonra bittiğini duyurdu.

Kim Kardashian, 'Keeping Up with Kardashians' programının sona erdiğini duyurdu
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ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian, sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarını üzen bir açıklama yaptı. Kardashian, ailesi ve kendisinin hayatıyla ilgili olaylara yer veren Keeping Up with the Kardashians programının 20. sezonu ile birlikte sona ereceğini açıkladı.

"Seyircilerimize büyük bir minnet duyuyoruz"

Kim Kardashian, aldıkları kararın zor olduğunu belirten paylaşımında şu sözlere yer verdi: 14 yılın, 20 sezonun, yüzlerce bölüm ve sayısız yan şovun ardından bizi bunca yıldır iyi günde kötü günde, mutlulukta, kederde, birçok ilişki ve çocuklu dönemlerde izlemiş olan seyircilere büyük minnet duyuyoruz. Bu yolda tanıştığımız sayısız kişiyi ve harika anıları sonsuza dek saklayacağız.

Televizyon tarihinin en yüksek kazançlı programı

İlk olarak 2007 yılında E! kanalında yayınlanan program, ev halkına ait yaşamlarını kayıt altına aldıran tabloid bir başkahraman olan Kim Kardashian ve onun renkli ve karışık ailesini konu alıyordu.

Ekrana yansıdığı kadarıyla aile üyeleri sık sık tartışır, hatta fiziksel şiddete varan kavgalar ederdi. Ancak sonunda daima aile olgusu ön plana çıkarılır ve tartışmalar sona ererdi.

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