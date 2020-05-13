Saç için kil maskesi nasıl yapılır bentonit kil maskesini deneyin!

Saçlar, güzelliğin en önemli unsurlarından biri. Bu yüzden hepimiz saçlarımızın daha iyi gözükmesi için çaba sarfediyoruz. Eğer günlük rutininiz sebebiyle saçlarınız eski canlılığını yitirip yıprandıysa, sizin için hazırladığımız kil maskesini deneyebilirsiniz. Bentonit kil içeren bu formül sayesinde saçlarınız daha gür ve parlak bir hal alacak. Peki saç için kil tarifi nasıl hazırlanır? Saçlara nasıl uygulanmalı? İşte detaylar...

Bentonit kil maskesi saç derisi sorunlarını yok ediyor

Bentonit kil, saçlara uygulandığında, saçı temizlemeye yardımcı olur ve kuru kafa derisi, hasarlı ve donuk görünümlü saçlar gibi sorunları tedavi eder. Ayrıca, bentonit kili negatif yüklüdür, ancak sıvı ile aktive edildiğinde, pozitif yüklü iyonları toksinleri çeker. Bentonit kilinin bu özelliği ayrıca kafa derisinden fazla kir ve yağ çekilmesine yardımcı olur, bu da kepek, kafa derisi yaraları ve diğer sorunların riskini azaltır.

Saç için kil maskesi tarifi

Malzemeler:

Bentonit kili - 1 su bardağı

Su - 1 bardak

Elma sirkesi - ½ bardak

Metal olmayan kap ve kaşık

Metal olmayan bir kaba 1 bardak bentonit kili koyun. 1 su bardağı su ekleyin. Metal olmayan bir kaşık kullanarak, kili ve suyu pürüzsüz bir kıvamda bir macun haline getirin. Gerekirse biraz daha su ekleyin, ardından ½ bardak çiğ, filtrelenmemiş elma sirkesi ekleyin. Malzemeleri tekrar karıştırın.

Nasıl uygulanır?

Biriken kir ve yağı temizlemek için saçınızı hafif bir şampuanla yıkayın. Saçlarınız hala nemliyken, hazırlanan bentonit kil saç maskesini uygulayın. Köklerden uçlara kadar yavaşça uygulayın. 20 dakika kadar bekleyin. 20 dakika sonra saçınızı ılık suyla durulayın ve tüm kilin yıkandığından emin olun.