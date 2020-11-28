Bülent Ersoy'a ilk tepki Aynur Aydın'dan geldi: Ceset giydiğinin farkında değil!

Nişantaşı'nda hem yeni yıl için hem de yeni villaları için alışverişe çıkan Bülent Ersoy, ardından müdavimi olduğu bir kürk dükkânında soluğu aldı. Ersoy'un iki elindeki devasa tektaş yüzük, boynundaki pırlanta kolye ve çantasının fiyatı dikkat çekti.

Kürklere olan düşkünlüğüyle bilinen ve hayvanseverler tarafından bu yüzden tepki gören Bülent Ersoy, Nişantaşı'nda bir mağazadan yine kürk alırken Bülent Ersoy, Nişantaşı'ndaki bir kürk mağazasından alışveriş yaptı. Ersoy'un yakasında tilki kafası bulunan 60 bin TL'lik kürkü hayvanseverlerin tepkisini çekti.

TİLKİ KAFASI BULUNAN KÜRK GİYDİ

Mağazada tek tek kürkleri deneyen Bülent Ersoy'un giydiği beyaz kürk ağızları açık bıraktı. Yakasında tilki kafasının bulunduğu kürke 60 bin TL ödeyen Ersoy, muhabirlerin "Hayvanseverler size çok kızacak" demesi üzerine "Evet biliyorum, ama alıştım. Kürkleri açık artırma ile satıp Türkan Saylan Hanım'ın vakfına vereceğim. Epey yüklü bir miktar tutar" dedi.

İLK TEPKİ ŞARKICI AYNUR AYDIN'DAN GELDİ

Ersoy'a ilk tepki şarkıcı Aynur Aydın'dan geldi. Sert çıkan Aydın, "bir ceset giydiğinin farkında değil sanırım" dedi.