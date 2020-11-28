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Tuba Büyüküstün'den aşk iddiasına flaş cevap: Bitmeyen bir randevudayım!

Tuba Büyüküstün, Ekin Mert Daymaz ile aşk iddiası hakkında çıkan haberler için sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tuba Büyüküstün'den aşk iddiasına flaş cevap: Bitmeyen bir randevudayım!
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Uzun yıllar aşk yaşadığı işletmeci Umut Evirgen'le karantina sürecinde yollarını ayıran Tuba Büyüküstün'ün, meslektaşı Ekin Mert Daymaz ile aşk yaşadığı iddia edildi.

38 yaşındaki oyuncu, magazin gündeminde bomba gibi düşen aşk iddiası hakkında sosyal medya üzerinden sessizliğini bozdu.Dikkat çekmemek için Ekin Mert Daymaz ile birbirlerini Instagram’da takibe almadıkları konuşulan Büyüküstün, iddiaları yalanladı.
 
KENDİMLE BİR İLİŞKİ YAŞIYORUM

"Biliyorum bana aşkı yakıştırıyorsunuz. Adına ilişki diyorsunuz. Benim adıma mutlu oluyor ya da beni yeriyorsunuz...Ama ben, bu aralar kendimle bir ilişki yaşıyorum.Kendimle bitmeyen bir randevudayım.Kendi gözlerimin içine bakıyorum.Kendi ellerimi tutuyorum.Önce kendi ruhuma dokunmalı,aşkın kendisi olmalıyım."

Bir dönem Hande Erçel, Melisa Döngel ve Eliz Sakuçoğlu gibi isimlerle aşk yaşayan Ekin Mert Daymaz ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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