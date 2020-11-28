Sinan Akçıl enkazdan kurtulan Ayda ve abisinin son halini paylaştı!

İzmir depreminde yıkılan binanın enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebek tüm Türkiye'yi sevince boğmuştu. Mucizenin adı olan Ayda Gezgin aynı enkazda annesini kaybetmişti. Hastaneden taburcu olan Mucize Bebek Ayda'nın ziyaretine şarkıcı Sinan Akçıl gitmişti ve Ayda bebeğe sarıldığı anın fotoğrafını İnstagram hesabından paylaşmıştı.

İŞTE AYDA BEBEĞİN SON HALİ

İzmir'de meydana gelen depremde 91 saat sonra enkazdan kurtarılan Ayda Gezgin'den yeni fotoğraf geldi.

Geçtiğimiz haftalarda Ayda'yı ziyaret eden şarkıcı Sinan Akçıl, Ayda ve abisi Atakan'ın bu pozunu Instagram hesabından paylaştı.