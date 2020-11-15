Cinsel ilişki öncesi yapılması gerekenler bu davranışlara dikkat!

Daha mutlu ve tutkulu bir seks hayatı için dikkat etmeniz gereken birçok şey bulunuyor. Partnerinizle sevişmeden önce dikkat etmeniz gereken şeyleri sizler için derledik. Peki cinsel ilişki öncesi yapılması gerekenler neler? Mutlu bir cinsel yaşam, seks öncesi yapılan bu 6 adımda gizli.

Göz göze bakmayı unutmayın

Göz göze bakmak seksin daha tutkulu bir hale gelmesini sağlamaktadır. Onu ne kadar arzuladığınızı gözlerinizle ona anlatın. Seks esnasında gülüşmeler, minik öpücükler sizi birbirinize daha tutkuyla bağlayacaktır.

Mutlu şeyler hayal edin

Çok kötü bir gün geçirmiş olabilirsiniz. Yatağa geçmeden önce mutlaka rahatlamaya gayret gösterin.Belki sıcak bir duş sizi kendinize getirebilir. Bütün negatif düşünceleri yatak odanızın dışında bırakmaya özen göstermelisiniz. Bu konuda hangi taraf daha gerginse diğer taraf onu rahatlatmalıdır. Mutlu düşünceler, seksi de daha arzu dolu hale getirecektir.

Fantazilerinizi birbirinize anlatın

Fantazi kurmak çiftlerin mutlu bir cinsel yaşam sürmesini sağlamaktadır. Bu nedenle fantazilerinizi birbirinizden saklamayın. Hoşlandığınız şeyleri yatak odasında uygulamaya gayret gösterin. Fantezi kurma konusunda kötü olduğunuzu düşünüyor ya da bundan çekiniyorsanız ilş iş olarak bu düşünceleri kafanızdan atın.

Ön sevişmeyi uzatın

Ön sevişme mutlu bir seks hayatının olmazsa olmazıdır. Bunun yanı sıra çiftlerin doruk noktasın ulaşmasını sağlayan bir etkendir. Erkeklerin ön sevişmeyi kısa tutup bir an önce sekse geçmek istedikleri bir gerçek. Ancak seks hayatını mutlu bir şekilde bitirmek istiyorsanız ön sevişmeyi atlamamnız gerektiğini asla unutmamalısınız.

Birbirinize sarılmayı ihmal etmeyin

Birbirinize sarılmayı asla ihmal etmeyin. Sarılma, oksitosin hormonunun salgılanmasına neden olur ve sizi seks öncesi rahatlatır. Bu nedenle bu davranışı sakın atlamayın.