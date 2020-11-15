Bölgesel zayıflama için diyet listesi incecik bir görünüme kavuşun!

Bölgesel yağlardan kurtulmak oldukça zordur. Ne kadar kilo verirseniz verin, ne kadar spor yaparsanız yapın bu inatçı yağlarla kolay kolay başa çıkılamadığını artık hepimiz biliyoruz. Peki 'bölgesel yağlardan kurtulmanın kolay bir yolu yok mu dur'? diyorsanız bu diyet listesine mutlaka bir göz atmalısınız. Sizi 6 günde bölgesel yağlarınızdan kurtaracak mucize diyeti sizler için hazırladık.

Kahvaltı:

2 tane haşlanmış yumurta, 1 tatlı kaşığı bal, ceviz içi, bol domates, salatalık, biber

pul biber, kimyon, karabiber, zerdeçal, 1 tatlı kaşığı bal ile tatlandırılmış mate çayı

Öğle:

1 kase mercimek çorbası, 1 kase mercimekli semizotu salatası, 1 kase yoğurt, yarım çay kaşığı toz zerdeçal ekleyin, bol domates, salatalık, biber, 1 fincan yeşil çay

İkindi:

2 top dondurma

Akşam:

1 kase mercimekli semizotu salatası, 1 ince dilim karpuz, 1 fincan rezene çayı

Yatmadan önce:

1 su bardağı ılık suya 1 tatlı kaşığı elma sirkesi karıştırın ve için