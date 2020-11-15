Alişan'dan Buse Varol paylaşımı! Birlikteliklerinin 4. yılını kutladı

2018 yılında nikah masasına oturan ve 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan Alişan-Buse Varol çifti, ikinci kez anne-baba olmak için gün sayıyor. Geçtiğimiz haftalarda kız bebek beklediklerini açıklayan çift, Instagram hesaplarından birlikteliklerinin dördüncü yılını kutladı.

"Dünyanın en güzel annesi"

Şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol ile çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, "İlk fotoğraflarımızdan biri... Bugün dördüncü yılımızın ilk günü ve rüya gibi geçen 3 yıl... Sevgiyle, aşkla, saygıyla... Dördüncü yılımızda Allah'ın izniyle dört kişi olacağız. Seni çok seviyorum aşkım. Dünyanın en güzel annesi, teşekkür ederim." notunu düştü.

"Ellerimiz hiç ayrılmasın"

Varol da, şarkıcı ile pozunu şu sözlerle sosyal medya hesabından paylaştı: Seninle üçüncü yılımız bitti, dörde giriyoruz. Zaman nasıl geçti hiç anlamadım. Bu üç seneye iki çocuk sığdırdık. Sen hayatımda tanıdığım en mükemmel kalpsin. Seni çok seviyorum kocacığım, iyi ki sen... Ellerimiz hiç ayrılmasın.