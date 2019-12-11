Cinsel sağlık için dikkat edilmesi gerekenler genital bölge temizliği şart!

Sağlıklı bir cinsel ilişki için hijyen kurallarına uymak şart. Bunlar cinselliğin insana verdiği zevkin dışında düşünmeniz gereken faktörlerler arasında yer alıyor. Güvenli cinsel ilişki, sağlıklı beslenme, genital bölge temizliği, iç çamaşırı tercihi, el temizliği gibi hijyen kurallarına uymanız gerekir. İşte cinsellikte muhakkak uymanız gereken hijyen kuralları!

Güvenli cinsel ilişki

İlişki sırasında erkeğin prezervatif kullanması bazı hastalıkların bulaşmasını engelleyecektir. İlişkiden sonra cinsel bölgenizi temizlemeniz cinsel sağlığınız açısından oldukça önem taşıyor. Kayganlaştırıcı spreyler ve kremler gibi kimyasal ürünlerin kullanılması da vajinanızın zarar görmesini sağlayacaktır. Bu nedenle bu tarz kimyasal ürünlerden uzak durmalısınız. Zevk amaçlı cinsel bölgenize herhangi bir nesne ile temastan kaçınmalısınız.

Genital bölge temizliği

Vajina kendi kendini koruyabilen ve temizleyebilen bir yapıya sahip olduğu için hijyenik bakım ürünlerini kullanmanıza gerek yoktur. Aksine bu tarz ürünler vajinanın kendi yapısını bozabilir ve kendini koruyamaz. Bu da vajinada bakteri üremesini ve hastalık oluşmasını sağlamayı tetikler. Yapmanız gereken temizliği yalnızca su ile yapmanız yeterli olacaktır. Cinsel birliktelikten sonra ılık bir duş, tuvalet ihtiyacınızdan sonra su ile yıkamanız ve kurulamanız vajinanızı korumanız için yeterlidir.

Sağlıklı beslenme

Beslenme düzeni cinsel sağlık için de önemli. Sağlıklı beslenmeniz vajinanızın kendi kendini koruma ve temizleme mekanizmasını etkin kılacağından dolayı sağlıklı beslenmelisiniz. Örneğin; ananas, zencefil, yeşil sebzeler ve kiraz, çilek gibi meyveler vajinanızın korunmasında etkili olan yiyeceklerdir.

İç çamaşırı tercihi

İç çamaşırı seçimi oldukça önemlidir. Vajinanın hava almasını sağlayan iç çamaşırları tercih etmeniz önerilir. Pamuklu olması da tercih edilmelidir. Günlük ped kullanıyorsanız kaliteli ve vajinayı tahriş etmeyen ürünleri kullanmalısınız.

El temizliği

Cinsel organınıza temas etmeden önce el hijyenini sağlamak gerekir. Aksi taktirde cinsel organınız enfeksiyon kapabilir. Bu bakımdan el hijyeni cinsel sağlığınız açısından oldukça önemlidir. Genel olarak cinsel ilişki sırasında ve sonrasında enfeksiyon kapma riski erkeklerden çok kadınlarda daha fazla görülür. Gerekli hijyen kurallarına dikkat edilmez ise rahim ağzı kanseri, AİDS gibi birçok tehlikeli hastalıklarla karşı karşıya kalabilirsiniz.