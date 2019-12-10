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Vegan güzellik nedir? Hem hayvan dostu hem ekolojik!

Son dönemlerin güzellik ve makyaj trendi arasında yer alan vegan güzellik, hayvanlar üzerinde deney yapılmamış makyaj ürünlerinin tercih edilmesini amaçlıyor.

Vegan güzellik nedir? Hem hayvan dostu hem ekolojik!
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'Clean beauty' yani temiz güzellik konsepti son zamanlarda güzellik dünyasında yükselişe geçti. İleriki dönemlerde daha da fazla duymaya başlayacağımız bu temiz güzellik akımı hem ekolojik hem de hayvan dostu. Peki vegan güzellik nedir? Gelin yakından inceleyelim. 

Z kuşağının tercihi

Veganlık akımının giderek yayılması ile beraber güzellik endüstrisi devleri artık Z jenerasyonunun ve millennialların içerik farkındalığı oluşturmasından dolayı vegan ve cruelty-free yani daha temiz, ekolojik ve de hayvan dostu içerikler kullanmakta özen gösteriyor.

Bilinçli nesiller ortaya çıkardı

Dünyayı ve canlıları düşünen yeni nesil artık daha bilinçli. Bakımına özen gösteren herkes hem kendi sağlıkları hem de dünya ekolojik dengesi için hayvanlar üzerinde test edilmemiş ve çevreye zararı olmayan ürünleri tercih ediyor. Böylelikle vegan makyaj ürünleri kullanımı bilinci yayılmaya başladı.

Hayvansal ürünler yok

Vegan beslenmede olduğu gibi makyaj ürünlerinin içerisinde de süt ve bal gibi hayvansal içerik bulunmuyor. Yani ürün tamamen hayvansal ürünlerden uzak tutularak üretiliyor. 

Hayvanlar üzerinde test edilmiyor

Cruelty-free yazılı ürünler ise hayvanlar üzerinde test edilmiyor. Vegan güzellik anlayışı hayvanların makyaj ürünlerinde deney olarak kullanılmasına karşı. Ürünlerin testi sırasında hayvanlara zalimlik uygulanmıyor ve kobay olarak kullanılmıyorlar.

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