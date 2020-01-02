Neden orgazm olamıyorsunuz kontrolü kaybetmekten korkmayın!

Çoğu kadının cinsel ilişkide muzdarip olduğu orgazm olamama problemi can sıkıcı boyutlara varabiliyor. Orgazm olamamanın ardında pek çok neden yatıyor olabilir. Ansiyeteden, kasları düzgün kullanmamaya, ilişki öncesi tuvalete gitmemekten, iletişim eksikliğine sebepleri değişebiliyor. En önemlilerinden biri ise kadınların kontrolü kaybetmek istememesinin verdiği olumsuzluk. İşte orgazm olamama sebepleri!

Nedeni anksiyete olabilir

Anksiyete, orgazm olmayı zorlaştıran davetsiz düşünceleri aklınıza getirebilir. Bir araştırmaya göre orgazm olmakta zorlanan kadınların yarısından fazlasının problemi ansiyeteden kaynaklanıyor. Amerikalı Psikiyatrist Grant Hilary Brenner, negatif bir beden algısı olan kadınların cinsel ilişkide stres ve kaygı yaşadıklarını söylüyor. Siz de benzer kaygılar içindeyseniz terapi almanızda fayda var.

Kaslarınızı sıkmıyorsunuz

Orgazm olmakta zorlanan kadınlara genellikle rahatlamaları söylenir ancak Seks Terapisti Dr. Louanne Cole Weston bunun yanlış bir yaklaşım olduğunu söylüyor. Orgazm için kas geriliminin gerekli olduğunu söyleyen Weston, "Tecrübelerime göre, kadınların çoğu bacak, karın ve kalça kası gerilimlerini birleştirerek ilk orgazmlarını olmayı öğreniyorlar." diye ekliyor. Weston ayrıca kegel egzersizinde olduğu gibi alt pelvik kaslarını da kasmayı öneriyor.

Yeterli kayganlığa sahip olmayabilirsiniz

Valparaiso Üniversitesi'nin anketine göre kadınların çeyreklik kısmına yakını yetersiz kayganlık nedeniyle orgazm olamıyor. Kayganlaştırıcı vücut sıvısı hem kadının hem de erkeğin genital bölgelerini hassaslaştırarak cinsel hazza yardımcı oluyor. Vücudunuz yeterli oranda salgılamıyorsa öncelikle doktorunuza başvurup nedenlerini öğrenmeli ve gerekirse kayganlaştırıcılara başvurmalısınız.

Cinsel ilişkiden önce tuvalete gitmiyorsunuz

Cinsel ilişkiden sonra tuvaletinizi yaparak idrar yolu enfeksiyonunu önleyebileceğinizi biliyorsunuz. Ancak uzmanlar öncesinde de mesanenizi boşaltmanız gerektiğini söylüyor. Dolu bir mesane orgazma ulaşmayı zorlaştırıyor çünkü anı yaşamak yerine tuvalete gitme baskısı hissediyorsunuz.

Kontrolü kaybetmekten korkuyorsunuz

Hayatınızın her alanında kontrolü elde tutuyorken yatakta tam tersini yapmak zor olabilir. Ancak ipleri bir an olsun elinizden bırakmadan orgazma ulaşmanız mümkün olmayabilir çünkü orgazmlar vücudunuzun bütün kontrolünü ele geçirirler. Cinsel ilişki sırasında hisleriniz tırmanmaya başladığında nefes alıp verin ve vücudunuzu olayların akışına bırakın. Bu konuda yardıma ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız seks terapisi almak iyi bir fikir olabilir.

Yeterince mastürbasyon yapmamak

Evlilik ve Seks Terapisti Dr. Kat Van Kirk'e göre kendinizi tatmin etme sıklığınız, partnerinizle cinsel hazza ulaşma şansınızı doğrudan etkiliyor. Bir kadının mastürbasyon sırasında hayal gücünü kullanma yeteneği partneriyle birlikteyken de yaratıcı tarafını devreye sokarak ne istediğini ortaya koymasına yardımcı oluyor.

Çok fazla oturmak

Kendinizi masanıza ve sandalyenize zincirlemek patronunuzu mutlu edebilir ancak pelvik kaslarınız için kötü haber. Bütün gün oturmak pelvik kaslarınızı kısaltarak orgazmı zorlaştırıyor. Uzmanlar bu problemi önlemek için yarım saatte bir sandalyenizden kalkıp hareket etmenizi öneriyor.

Oksitosin seviyeniz çok düşük olabilir

Oksitosin, diğer adıyla aşk hormonu, orgazmla el ele yürür. Vücudunuz yeterli oranda oksitosin üretmiyorsa, hazza ulaşmak daha zor olabilir. Düşük oksitosin oranınızın sebebi stres olabilir ancak partnerinizle daha fazla zaman geçirerek, gözlerine bakarak, elini tutarak ve öpüşerek oksitosin oranını artırabileceğiniz bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Çok yüksek topuklu giyiyorsunuz

Çok yüksek topuklular sadece ayaklarınıza değil aynı zamanda psoas kaslarınıza büyük zararlar veriyor. Belde bulunan psoas kasları pelvik tabanınıza ve genital organınıza giden sinirlerle bağlantılı olduğu için uzmanlar psoas kaslarının yüksek topuklulara bağlı olarak gerilmesinin orgazm için gerekli uyarılma mesajının taşınmasını engelleyebileceğini söylüyor.

İletişim eksikliği

Partnerinizin zihninizi okumasını beklemeyin. Her kadın yaradılış olarak birbirinden farklıdır. Her kadının tatmin olma şekli birbirinden tamamen farklı olabilir, vücudunda farklı noktalardan uyarılabilir. Bazı kadınlar daha yumuşak dokunuşlardan hoşlanırken bazıları daha sert temaslara ihtiyaç duyar. Bu yüzden partneriniz daha önceki cinsel deneyimlerine dayanarak sizin ne istediğinizi bilemez. Bu konuda iletişim kurup ne istediğinizi ortaya koymalısınız.