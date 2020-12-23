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Yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır yeni yılın keyfini çıkarın!

Yeni bir yıla yaklaşırken yılbaşına özel renkli, eğlenceli kurabiyeler yapmak isterseniz tarifimize bir göz atın deriz!

Yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır yeni yılın keyfini çıkarın!
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Çay ve kahvenin dostu olan bayatlamayan bir kurabiye tarifiyle karşınızdayız. 2020'yi geride bırakırken yeni yıla keyifli ve biraz da umutlu girebilmek için renkli bir kurabiye tarifi hazırladık. Sert, kıtır kıtır bir yapıya sahip olan yılbaşı kurabiyelerine sevdikleriniz bayılacak. Peki yılbaşı kurabiyeleri nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte yapılışı...

Malzemeler:

2 adet yumurta
1 su bardağı şeker
150 mililitre sıvı yağ
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
4 su bardağı un
2 yemek kaşığı kakao

Nasıl yapılır?

Yumurtaları şekerle çırpalım. Sıvı yağını da ekleyelim ve karışmasını sağlayalım.
Kabartma tozunu ve vanilini unla karıştıralım. Unu azar azar ekleyelim ve yumuşak ele yapışmayan bir hamur elde edelim. Hamuru ikiye ayırıp bir kısmına kakao ekleyelim. Yarım santimetre kalınlığında açalım ve yıldız ve kar tanesi kalıpları ile hamurdan şekiller çıkaralım. Kakaolu yıldızın üzerine sade, sade yıldız şeklin üzerine de kakaolu kar tanesi koyup elimizle hafifçe bastıralım. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede üzerileri kızarana kadar pişirelim. Afiyet olsun.

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