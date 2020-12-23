Ceviz suyu kürü zayıflatır mı fit bir bedene sahip olmak için...

Omega-3 kaynağı olan ceviz, beyin sağlığından, bağırsak sağlığına; kansere karşı korumadan, diyabet tedavisini insan vücuduna pek çok fayda sağlıyor. Tam bir şifa kaynağı olan cevizin zayıflamayı kolaylaştırdığını duymuş muydunuz? Her sabah aç karnına içilen bir bardak ceviz suyu sayesinde metabolizmanızı hızlandırabilir, fit bir görünüme kavuşabilirsiniz!

Ceviz suyu diyeti nedir?

Ceviz suyu diyeti, ceviz ile hazırlanan özel bir kürün tüketildiği diyet şeklidir. Uygulayanlar bu kürün yağ yakımını hızlandırdığını, tok tuttuğunu ve bu sayede kilo verdirdiğini söylüyor.

Ceviz suyu diyeti nasıl yapılır?

Ceviz suyu diyetini yapmak için öncelikle bir ceviz kürü hazırlamalısınız. Sadece iki malzeme ile hazırlanan ceviz kürünün tarifi şöyle;

1 adet cevizi 1 bardak suya koyun ve bir gece boyunca bekletin. Cevizin içindeki vitamin ve mineraller böylece suya geçecek.

Gece boyunca içinde ceviz beklettiğiniz suyu sabah aç karna üç yudumda için ve cevizi de yiyin. Ardından diyete uygun hafif bir kahvaltı yapın