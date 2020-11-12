Farah Zeynep Abdullah ile Murat Boz aşk mı yaşıyor açıklama geldi!

Magazin kulisleri ünlü şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın aşk yaşadığı iddiasıyla çalkalanıyor. Boz ile Farah Zeynep Abdullah'ın gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşadığı ileri sürüldü. Başka bir söylentiye göre ise; İkili, bir müzik projesi üzerinde çalışıyor.

"Hayatımda kimse yok"

Başbaşa buluştuğu söylenen ikilinin aynı mekanda karşılaşmaları üzerine beraber yemek yedikleri ortaya çıktı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan şarkıcı Murat Boz, "Hayatımda kimse yok" diyerek, hakkında çıkan iddiaları yalanladı.

Farah Zeynep açıklama yapmadı

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah ise çıkan haberlerle ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde yer alan ünlü oyuncu geçtiğimiz aylarda YouTuber Reynmen ile kısa süren bir ilişki yaşamıştı.