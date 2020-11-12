Ayvanın faydaları neler kanserli hücreleri azaltıyor!

Kış aylarının en sevilen lezzetlerinden biri olan ayvanın insan sağlığına olan faydaları saymakla bitmiyor. Uzmanlar, vücudun gün boyu daha dinç ve tok hissetmesi için mutlaka mevsiminde her gün bir ayva tüketilmesini tavsiye etmektedir. Uzmanlar bunun yanı sıra ayvanın metal bıçakla kesilmemesi gerektiği konusunda da uyarıyor. Biz de elmaelma.com olarak sizlere hem ayvanın bilinmeyen faydalarını hem de neden metal bıçakla kesilmemesi gerektiğini sizler için sıraldık. İşte tüm merak edilenler!

Ayvayı sakın metal bıçakla kesmeyin!

Yapılan araştırmalara göre ayvanın yaprağı ve kabuğu neredeyse kendisinden daha önemli. İçerisindeki vitamin ve minerallerin fazla olması nedeniyle ayvanın kabuğuyla beraber tüketilmesi önerilmektedir. Yapılan araştırmalar, Anadolu'dan Yunanistan'a oradan da Avrupa'ya ve tüm dünyaya yayılan ayvanın metal kesici aletlerle kesilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.Bunun sebebi ise metal kesici aletlerde bulunan brenthill maddesi ayvada bulunan pektin ve organik asit maddelerinin özelliğini bitirmesidir.

Kabuğu ile beraber tüketin

Ayva sindirim problemerine iyi gelen bir meyvedir. Kabızlık gibi rahatsızlıkların yaşanmasını önlemektedir. Kabuğu ile beraber tüketildiğinde metabolizmanın daha sağlıklı işlemesi destekler.

Saçların parlak olmasını sağlıyor

Ayva kan içerisindeki oksijeni arttırarak kan dolaşımının artmasını sağlamaktadır. Böylece saç diplerine kadar giden sağlıklı kan ücreleri saçların daha parlak ve güçlü olmasını destekler.

Kanserli hücreleri azaltıyor

Yüksek antioksidan sayesinde vücutta dolaşan serbest radikalleri ve kanserli hücreleri azaltır.