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Survivor Cemal Can Canseven, Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı aylar sonra ilk kez buluştu

Survivor 2020 yarışmacıları Cemal Can, Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı aylar sonra buluştu. Küs oldukları konuşulan ekibin samimi halleri dikkat çekti.

Survivor Cemal Can Canseven, Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı aylar sonra ilk kez buluştu
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Survivor yarışmasında Nisa Bölükbaşı ile çok yakın arkadaş olan Canseven'in program bittikten sonra Nisa ile görüşmemesi tartışma konusu olmuştu. Canseven'in dün yaptığı paylaşımla üç arkadaşın buluştuğu görüldü.

Hasret bitti

Survivor yarışmasıyla ünlenen Nisa, Cemalcan ve Barış dün bir araya geldi. Aylar sonra birlikte poz veren ekip 'aramızda sorun yok' mesajı verdi. Cemalcan ve Nisa'nın buluşması sosyal medyada da büyük ilgi gördü. İkilinin sevenleri 'sizi bir arada görmek ne güzel, eski günlerdeki gibi' şeklinde yorumlar yaptı.

'Görüşüyoruz' demişti

Öte yandan Cemal Can Canseven gazetecilerin 'Nisa Hanımla görüşmemenizi Danla Bilic mi istedi' soruna cevap veren Canseven, “Her şey sosyal medyada yansıdığı gibi değil. Görüşüyoruz!” açıklamasını yapmıştı.

Kazanan Cemal Can olmuştu

Seneye damgasını vuran Survivor'da Nisa son 7’ye kalmış Cemalcan ve Barış ise finalde birbirine rakip olmuştu. Halkın oylarıyla Survivor 2020’nin şampiyonu Cemalcan Canseven olmuştu.

 

 

 

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