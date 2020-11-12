Yumurtalık kisti nedir belirtileri neler karnınızda şişlik varsa dikkat!

Yumurtalık kisti nedir? Belirtileri nelerdir? Özellikle kadınların doğurganlık döneminde ortaya çıkan bu kistler çok büyük önem teşkil etmese de bazı kistler için cerrahi müdahaleye gerek duyulmaktadır. Peki hangi zamanlarda ve hangi kist türlerinde cerrahi müdahaleye gerek duyulur? İşte yumurtalık kisti hakkında tüm merak edilenleri sizler için hazırladık! Bu belirtilere dikkat etmenizde fayda var!

Adet düzensizlikleri, karında şişlik ve ağrı görülüyor

Yumurtalık kistinin en bilinen belirtileri şunlardır; Adet düzensizlikleri (En sık verdikleri belirtidir), karında şişlik,karın veya kasık ağısı,sindirim sitemi bozuklukları (kabızlık, ağrılı dışkılama), idrar yolu şikayetleri: sık idrara çıkma yumurtalık kistinin en çok görülen belirtileridir.

Endometrioma: Karın ağrısına neden oluyor

Rahim içini döşeyen endometrium adı verilen zar tabakasının yumurtalıklarda bulunması ve her adet döneminde kanayarak kistleşmesi sonucu oluşur. Kist içi çikolata kıvamında bir sıvıyla doludur ve bu nedenle çikolata kisti de denir. Hasta doktora kısırlık, ağrılı adet görme, ilişki esnasında ağrı şikayetiyle başvurur. Cerrahi tedavi gerektirir. Dermoid kist: 20 yaşından küçük kadınlarda sık görülür. Embriyonel dönemde meydana gelen olaylardan kaynaklanır. Kitlenin içinde saç, deri, diş, kıkırdak parçaları, kemik, sinir hücreleri gibi her türlü doku görülebilir. Şikayet olarak karın ağrısı yapabilir ve cerrahi tedaviye gerek duyulur.

Korpus luteum kisti: Adet rötarına yol açıyor

Normalde her yumurtlamadan sonra yumurta hücresinin atıldığı doku farklılaşır ve korpus luteum adı verilen dokuya dönüşür, progesteron adı verilen hormon üretilir. Bu doku zaman içinde sıvı birikmesi nedeniyle kiste dönüşebilir. Genelde 3-4 cm. büyüklüğündedir. Hormon salgılaması olduğu için adet rötarına yol açabilir. Bir komplikasyon gelişmediği durumlarda tedavi gerektirmez. Genelde adet sonrası kendiliğinden kaybolur.

Seröz kistadenom: Cerrahi müdahale gerektirir

Bu tümörler kadınlarda en sık görülen tümörlerden birdir. Çoğunluklada üreme çağındaki kadınlara görülmektedir. Yüzde 30 oranında habis bir hastalığa dönüşebilir. Berrak bir sıvı içerir. Büyüklükleri 5-15 cm. arasında değişir. Genelde yakınma yaratmaz, belirti vermez. Jinekolojik muayene esnasında tesadüfen teşhis edilir. Kendiliğinden kaybolmazlar, cerrahi müdahale gerektirirler.

Follikül testi: Adet sonrası kendiliğinden kayboluyor

Bu kist daha çok genç kadınlarda görülmektedir. Gelişen yumurta hücresinin çatlamaması ve büyümeye devam etmesi nedeniyle oluşur. Genelde 2-4 santimetredir. Herhangi bir komplikasyon yaratmaz. Adet sonrası kendiliğinden kaybolur ve tedavi gerektirmez.