Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin cilt bakım ürünlerinin kurbanı oldu!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde Ceren rolüyle izleyicinin karşına çıkan oyuncu Bahar Şahin'e karantina yaramadı. Koronavirüsün ülkemizde etkisini gösterdiği günden bu yana evde olan genç oyuncunun cildini temizlemek için kullandığı ürün yüzünü morarttı.

"Yüzüm malesef ki morardı"

Bahar Şahin yaşadığı talihsizliği şu sözlerle sosyal medya hesabından paylaştı: “Evdeyiz karantinadayız diye akne temizliği için, cilt temizleyici bir ürün aldım. Fakat bunu kullanmasını bilmediğim veya beceremediğim için, yüzüm maalesef ki morardı.”

Bahar Şahin kimdir?

Bahar Şahin, 26 Mayıs 1997 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Aslen Artvinlidir. Oyunculuk eğitimi almış olan Bahar Güven, ilk oyunculuk deneyimini O Hayat Benim dizisi ile yaşamış, daha sonra Lise Devriyesi, Kayıt Dışı, Yol Arkadaşım, Servet gibi yapımlarda yer almıştır.

Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin, 1.65 metre boyunda, 48 kilo ve İkizler burcudur.