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Helin Avşar kimdir photoshoplu fotoğrafıyla herkesi şaşırttı!

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaştı. Avşar'ın photoshopla kendini inceltip boyunu uzatması gözden kaçmadı.

Helin Avşar kimdir photoshoplu fotoğrafıyla herkesi şaşırttı!
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Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken 42 yaşındaki Helin Avşar, zaman zaman ünlülerin fotoğraflarındaki görünümüyle oynadığı photoshop programını kullandı. Photoshop ile boyunu uzatıp, bacaklarını incelten Avşar, takipçilerinin diline düştü.

Boyunu uzattığı paylaşımına yorum yağdı

Helin Avşar'ın paylaştığı fotoğrafta uzayan boyu takipçilerinin gözünden kaçmadı. Avşar'a takipçilerinden birbirinden ilginç yorumlar geldi. Bir takipçisi "Çok mu zayıfsınız yoksa çok mu photoshop uyguladınız?" derken, diğer bir takipçisi "Photoshopu abartmışsın" eleştirisinde bulundu.

Estetik operasyon geçirdiği konuşulan Helin Avşar, daha önce de paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini şaşırtmıştı.

Helin Avşar kimdir?

Helin Avşar, 2 Kasım 1980 de Ankara'da dünyaya gelmiştir. Avşar ailesi aslen Kars'lıdır. Sanatçı Hülya Avşar'ın kız kardeşidir. Annesinin adı Emral ve babasının adı Celal Avşar dır. Diğer ablasının adı Leyla'dır. Yurt dışında, İsviçre'de eğitim aldı. Çocukluğu, Kışları İstanbul'da yazları da Ayvalık'ta geçmiştir.

Bir dönem Kanal D'de ve bir reklam ajansında staj yaptı. Esas iş olarak tekstille ilgilendi. Nişantaşı'nda kendi tasarımlarını sattığı bir butik mağaza açtı. Arkasında da atölyesi vardı, o zaman yaşı 25'di. Ve Habertürk'te Pazar röportajları yapmaya başladı.

Son dönemde medyada röportaj ve sunuculuk görevleriyle bulunmuştur. 2007 yılında da Şarkı Söylemek Lazım şarkı yarışmasında yarıştı. 2011 de "Yok Böyle Dans" yarışmasına katıldı. TV8 ekranlarında 2012 yılında yayınlanan, Afrika'nın beşiği Kenya'da gerçekleşen yarışma programı "Trophy Türk" sunuculuğunu Ertem Şener ile birlikte Helin Avşar yaptı.

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