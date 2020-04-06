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Gökhan Özoğuz kendisine "Vatan haini" diyenlere tepki gösterdi Ülkeme aşığım ben

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, görüş ayrılıklarından dolayı bazı insanların kendisine 'vatan haini' demesine Twitter hesabından ateş püskürdü!

Gökhan Özoğuz kendisine "Vatan haini" diyenlere tepki gösterdi Ülkeme aşığım ben
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Şarkıcı Gökhan Özoğuz, görüş ayrılıklarından dolayı bazı insanların kendisine 'vatan haini' demesine Twitter hesabından ateş püskürdü. Özoğuz, "Ülkeme aşığım ben" diyerek tepki gösterdi.

''Kimse kimseyi vatan hainliği ile suçlamasın'' 

Müzik kariyerindeki kimliğinin yanı sıra siyasi konular ve gündemle ilgili konuları yakında takip eden Gökhan Özoğuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Allah aşkına, şu ülkede görüş farklılığı nedeniyle kimse kimseyi vatan hainliği ile suçlamasın. Bu ülkede herkes vatanın bölünmesine karşıdır. İsteyen varsa da biz karşıyız. İnanç ve kültür farklılıklarını bir göre, vatan severdir. Hepsi yerli ve millidir" dedi.

Gökhan Özoğuz kendisine "Vatan haini" diyenlere tepki gösterdi Ülkeme aşığım ben

''Ülkeme aşığım ben''

Ülke yönetiminde eşit olunması gerektiğini belirten Özoğuz, sözlerine şöyle devam etti: "Ülkeme Aşığım ben! Kültürlerine insanlarına, tarihine, renklerine, doğasına, duruşuna, değerlerine, farklılıklarına, halkına, geçmişine! Kim bunları koşulsuz kucaklar, O dur vatan sever! Hangi vatan hainliği? Kimdir vatan haini? Bunların içinden cımbızla çekip ayırandır vatan haini! Vatan severlik bana göre sol görüşlülük, bir başkasına göre ülkücülük, başkasına göre dindarlıkla bağdaşabilir. Herkes burada özgürdür. Fakat ülke yönetimi eşit aile babası gibi olmalıdır. Çocuklarını ayırmaz."

Yardım kampanyalarının bloke edilmesine sert çıkmıştı 

Gökhan Özoğuz, koronavirüs salgınının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı yardım kampanyasının bloke edilmesiyle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Olup olmadık şeylere sadece sizden daha çok seviliyor, daha iyi, şeffaf, dürüst, özverili, ileri görüşlü, birleştirici, tercih ediliyor diye, sizin; Vatan haini, terörist sevici, 'Başka devlet kurmak isteyenler' diye uydurma bir suçlama yapmaya hakkınız yoktur! O kadar da değil!" diyerek tepki göstermişti.

 

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