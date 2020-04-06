search menu
search
close

Crohn hastalığı nedir bağırsaklarda iltihaplanmaya sebep oluyor!

Hayat kalitesini düşüren ve sindirim sistemini zorlayan hastalıklardan biri olan crohn hastalığı, kabızlık ve şişkinlik şikayetleri gösteriyor.

Crohn hastalığı nedir bağırsaklarda iltihaplanmaya sebep oluyor!
-A A+

İnsanlar arasında yaklaşık olarak binde iki oranında görülen bu hastalık, ağızdan anüse kadar sindirim sisteminin tüm bölümlerinde görülebilse de genellikle ince bağırsağın bitimine yakın kısımlarında ortaya çıkıyor. Nedeni tam olarak bilinemeyen bu hastalığın çıkmasında genetik faktörlerin etken olduğu düşünülüyor. Peki crohn hastalığı nedir? Belirtileri neler? Tedavisi nasıl olur? İşte crohn hastalığı hakkında tüm merak edilenler!

Crohn hastalığı nedir?

Temelde ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüsten oluşan sindirim sistemi içerisinde herhangi bir bölgede yerleşim gösterebilen Chron hastalığı, genel olarak ince bağırsak ve ince bağırsağın kalın bağırsak ile birleşim bölgelerinin çevresinde görülen iltihabi bir hastalıktır. Kadınlar arasında erkeklere oranla daha geniş bir yaygınlığa sahip olan hastalık, genellikle 35 ila 40 yaşları arasında görülür. Bununla birlikte çocukluk ve ergenlik döneminde de Chron hastalığına yakalanan birçok birey mevcuttur. Hastalık, tutulum yaptığı sindirim sistemi bölümlerinde kalınlaşma, ülser adı verilen yara oluşumları ve iltihaba neden olur.

Crohn hastalığı belirtileri

Crohn hastalığında belirtiler kişiden kişiye farklılık gösterebilse de genel anlamda en yaygın şekilde görülen belirtiler aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

İshal
Karın ağrısı
Bazı durumlarda kabızlık ve şişkinlik
Mide bulantısı ve kusma
Ateş
Anüs çevresinde çatlak oluşumu
Dışkıda kan ve iltihap

Crohn hastalığı tedavisi

Chron hastalığı, hiçbir zaman tam olarak iyileştirilemeyen kalıcı bir hastalıktır. Hasta bireyler, Chron hastalığının alevlendiği ve durgunlaştığı çeşitli periyotlar geçirir. Alevlenme dönemlerinde daha yoğun olmak üzere çeşitli ilaç tedavileri ve tıbbi beslenme tedavisi uygulanan hastalarda hastalık önlenemese de yol açtığı semptomların minimuma indirilmesi mümkündür. Bunun dışında Chron hastalığının yaklaşık olarak %50 - %70'lik kısmı yaşamları boyunca en az bir kez cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyar. Özellikle ilaç tedavisine yanıt vermeyen hastalarda cerrahi müdahale tercih edilmektedir.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
İlişkinizi geliştirecek seks türleri burada! İlişkinizi geliştirecek seks türleri burada!
Cinsellik
10 dakikada hazır: Kolay ıslak kek tarifi 10 dakikada hazır: Kolay ıslak kek tarifi
Tatlı
En Güncel Galeriler
Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat oldu! Az kalsın ölüyordu!
Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat oldu! Az kalsın ölüyordu!
Garip filminin Fatoş'unun son halini gören şoke oluyor!
Garip filminin Fatoş'unun son halini gören şoke oluyor!
İşte koronavirüs yasağı yüzünden sokağa çıkamayacak ünlüler!
İşte koronavirüs yasağı yüzünden sokağa çıkamayacak ünlüler!
Çamaşırsız fotoğrafını paylaştı! Beğeni ve yorum yağdı!
Çamaşırsız fotoğrafını paylaştı! Beğeni ve yorum yağdı!
Arkadaşlarının gazabına uğradı! Ünlü modeli rezil eden görüntüler
Arkadaşlarının gazabına uğradı! Ünlü modeli rezil eden görüntüler
Ünlü oyuncu bunları yiyerek koronovirüsten kurtuldu!Mucize gerçekleşti
Ünlü oyuncu bunları yiyerek koronovirüsten kurtuldu!Mucize gerçekleşti
Önceki Haberler
Gökhan kendisine ''vatan haini'' diyenlere sert çıktı: Ülkeme aşığım!
Gökhan kendisine ''vatan haini'' diyenlere sert çıktı: Ülkeme aşığım!
Helin Avşar yaptığı photoshopla hayrete düşürdü!
Helin Avşar yaptığı photoshopla hayrete düşürdü!
Saç maskesi yaparken mutlaka kullanmanız gereken ürünler!
Saç maskesi yaparken mutlaka kullanmanız gereken ürünler!
Güzel oyuncuya karantina yaramadı! Yüzü mosmor oldu!
Güzel oyuncuya karantina yaramadı! Yüzü mosmor oldu!
Öğle uykusunun bu faydasına inanamayacaksınız!
Öğle uykusunun bu faydasına inanamayacaksınız!
Virüse yakalanan radyo programcısı: Böyle ölmek istemezsiniz!
Virüse yakalanan radyo programcısı: Böyle ölmek istemezsiniz!
Ebru Şancı'yı çileden çıkaran olay: Rezaletten çekinmem!
Ebru Şancı'yı çileden çıkaran olay: Rezaletten çekinmem!
Sebebi Hacklenme değil! Erkan Petekkaya'dan bomba açıklamalar!
Sebebi Hacklenme değil! Erkan Petekkaya'dan bomba açıklamalar!
Yorumlar