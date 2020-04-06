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Evde saç maskesi nasıl yapılır shea yağı kullanın!

Evde saçınızın ihtiyacı olan maskeyi hazırlarken maskenizde muhakkak bulunması gereken bileşenler var. İşte saçlara iyi gelen o doğal ürünler!

Evde saç maskesi nasıl yapılır shea yağı kullanın!
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Doğal ürünler, evde yapılan saç maskeleri için vazgeçilmez kaynaklar oluyor. İçerisinde herhangi bir katkı maddesi bulunmayan doğal malzemeler saç sağlığını korumada önemli rol oynuyor. Saç maskenizi hazırlarken asla eksik etmemeniz gereken ürünleri sizin için sıraladık. İşte saç maskesi yaparken mutlaka kullanmanız gereken doğal ürünler!

Bal

Bal, sadece beden sağlığı için değil saçlar için de oldukça faydalı bir maddedir. Antioksidanlarla doludur, antibakteriyel özelliklere sahiptir ve sizin için mükemmel mineraller ve vitaminler içerir. Bal, kırılma problemi yaşayan saçlarda etkili bir besindir.

Argan yağı

Argan yağı saçları yumuşatmada, nemlendirmede ve korumada harika bir kaynaktır. Saçınız hangi tür olursa olsun; saça parlaklık, parlaklık ve nem veren vitaminler, mineraller ve yağ asitleri ile doludur.

Hindistan cevizi yağı

Hindistan cevizi yağı, orta zincirli yağ asitleri ve laurik asit ile saça nüfuz eden son derece besleyici doğal bakım sağlayan bir maddedir. Bu asitler saç yüzeyinize nüfuz ederken; saçınızdaki yağ, mineral ve vitamin içeriğini arttırır. Tüm saç tipleri için harika bir saç besleyicidir.

Shea yağı

Shea yağı, stereik, oleik ve linoleik asit gibi faydalı yağ asitlerinin yanı sıra vitaminler, mineraller ve kateşinler ile doludur. Bu özelliği ile saç maskenizde mutlaka yer alması gereken bir maddedir. 

Avokado yağı

Avokado, E Vitamini, potasyum, lesitin, yağlı klorofil gibi birçok sağlıklı bileşene sahiptir. Saçlarınızı mattan parlaklığa çabucak kavuşturabilen hafif bir yağdır.

Yeşil çay

Yeşil çay antioksidanlar, vitaminler ve minerallerle doludur. B vitaminleri, folat, polifenoller ve amino asitler içerir. Saçınızı yenilemek için shea yağı ile mükemmel uyum sağlar.

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