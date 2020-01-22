Cinselliği kim başlatır ilk adımı atan siz olun!

Sağlıklı bir ilişki ve cinsel hayat için ilk bakış ve sekte ilk adım önem taşıyor. Sekste ilk adımı atarak partnerinizi ateşleyebilir, sevdiğiniz insanla daha sağlıklı bir ilişki yürütebilirsiniz. Hem sizi hem de partnerinizi mutlu etmeye yarayacak bu ilk adımın ilişkilere olan yararına gelin birlikte bakalım...

Kadınlar cinselliği başlatan taraf olmalı

Bazı kurallar ya da sosyal bir takım baskılar yüzünden kadınlar bazen direksiyona geçmekten oldukça çekiniyor. Oysa ki günümüzde kadınlar, hayatın her alanında erkeklerle birlikte tüm sorumlukları bölüşüyor ve cinsiyet eşitliğini sağlıyor. Bu nedenle kadınlara cinselliği başlatma büyük görev düşüyor.

Erkekler daha kolay uyarılıyor

İlişkinizde kuralları koymak ve direksiyona geçmek en az partneriniz kadar sizin de hakkınız. Hatta erkeğin uyarılması kadına göre daha hızlı olduğu için kadınlar ilk adımı atmakta her zaman daha şanslı. Bu durumda kadın tarafından yönetilmekten haz alan erkeğin ilişkide yeni heyecanlar ve fanteziler geliştirmesi mümkün hale gelir.

Ne kadar özgüvenli olduğunuzu gösterin

İlk adımı atan kadınlar, nesiller boyu aktarılan tabu ve önyargıları yıkarak cinselliğin doğru bilinen yanlışlarını değiştiriyor. Özgüveni yüksek, ne istediğini bilen, özellikle ihtiyaç ve bedenlerini iyi tanıyan kadınlar ilk adımı atma konusunda daha cesur.

Onu ne kadar arzuladığınızı dile getirin

İlk adımı onu ne kadar arzuladığınızı söyleyerek atabilirsiniz. Onu bedensel hareketleriniz ile ilişkiye davet etmeyi deneyin. Ufak dokunuşlarınız ile onu heyecanlandırın. Partnerinizi seksi hissettirecek övgülerde bulunun, unutmayın ki erkekler ego ile çalışıyor!