Havuçlu tarçınlı kek nasıl yapılır yemeye doyum olmaz!

Kek tariflerinin en sevilenlerinden olan havuçlu tarçınlı kekin bu tarifine bayılacaksınız. Yumuşacık, harika bir şekilde kabarmış sıcacık kekinizi çayın yanında yerken tadına doyamayacaksınız. Yapımı oldukça basit ve zamanınızı almayacak bu kekin keyfine sevdikleriniz ve misafirlerinizle varabilirsiniz. İşte havuçlu tarçınlı kek tarifi...

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

3 su bardağı un

2 adet orta boy havuç

1 su bardağı ceviz içi

1 tatlı kaşığı tarçın

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Havuçlu, Tarçınlı Kek Tarifinin Püf Noktası

Her kek tarifinde olduğu gibi ilk 20 dakika fırının kapağını açmayın ki kekiniz sönmesin. Kekinizin tamamen piştiğini öğrenmek için ise kürdan kullanın. Kürdan kuru çıkarsa keki fırından alın ve soğumaya bırakın.

Hazırlanışı:

Oda sıcaklığında bekletilmiş 3 adet yumurta ile 1 su bardağı toz şekeri mikserle çırpın, bu işleme şeker tamamen eriyene kadar devam edin. Ardından sırasıyla; 1 su bardağı sütü, 1 su bardağı sıvıyağı ilave edin. Karışıma rendelediğiniz havuç, iri dövülmüş ceviz içi ve tarçını ekleyin. Bu esnada ayrı bir kapta unu, 1 paket kabartma tozunu ve vanilyayı karıştırın, kek hamurunuza eleyerek ekleyip mikserle çırpın. Kekinizin akışkan bir kıvama gelmesi için biraz daha un ilavesinde bulunabilirsiniz. Bu aşamada bir parça margarin ile kek kalıbınızın tabanını yağlayın ki kekiniz yapışmasın. Kalıba aktardığınız keki, önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında, yaklaşık 30 dakika pişirin. Afiyet olsun.