Fırında kanat nasıl yapılır bol baharatlı enfes tat!

Kısa bir sürede hazırlayacağınız hem pratik hem de lezzetli bir tarifle daha karşınızdayız. Baharat ve sosla harmanlanmış çıtır çıtır kanatları tadarken parmaklarınızı yiyeceksiniz. Nar gibi kızarmış bu enfes tadı bir kere denedikten sonra tekrar tekrar hazırlayacaksınız. İşte çıtır fırında kanat tarifi için gereken malzemeler ve hazırlanışı...

Malzemeler:

4 yemek kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

2 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ

10 adet tavuk kanadı

2 diş sarımsak(arzuya göre)

Yapılışı:

Yoğurt, toz kırmızı biber, tuz ve sıvı yağı bir kasede karıştırın. Tavuk kanatlarını ve rendelendiğiniz sarımsağı ekleyerek güzelce karıştırın. Marine olması için en az 30 dakika bu şekilde buzdolabında bekletin. Buzdolabından çıkardıktan sonra fazla sosu sıyırarak yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine tavuk kanatlarını yerleştirin. 220 derecede üstü güzelce kızarıncaya dek önceden ısıtılmış fırında pişirin. Fırından çıkardıktan sonra sıcak servis edin. Afiyetler olsun...