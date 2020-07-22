Cinsellik hakkında doğru bililnen yanlışlar ilk buluşmada seks yapıyorsanız...

Cinsellik konusu oldukça hassas bir konudur. Fakat buna rağmen toplumda bazı genellemeler vardır. Ama ne yazık ki bu genellemelerin neredeyse yarısından fazlası yanlıştır. Hatta bu genellemelere şehir efsanesi bile diyebiliriz. Biz de elma elma.com olarak sizlere cinsellik hakkında doğru bilinen yanlışların birkaçının neler olduğunu hazırladık. İşte cinsellik hakkında doğru bilinen 4 yanlış!

ERKEKLER MÜKEMMEL VÜCUDA SAHİP KADINLARI SEVER, KADINLAR İSE PARALI ERKEKLERİ TERCİH EDER

Toplumdaki bu genelleme oldukça yanlıştır. Northwestern Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, gerçekte kadınlar hayallerinde böyle bir adam canlandırsalar bile sıradan erkeklerle birlikte olurlar. Bu durumun erkekler içinde böyle olduğu gözlemlenmiştir. Yani erkekler yanlarında ateşli ve güzel kadınları hayal etseler bile hiçbir erkeğin yanında o kadar kusursuz kadın bulunmamaktadır. Bu nedenle genel olarak kabul görmüş bu mitte yanlıştır.

KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA AZ ORGAZM OLUR

Bu genellemede yine yanlış bir genellemedir. Çünkü İndiana Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, kadınlar ilk buluşmada %32, tekrarlanan buluşmalarda %49 ve ilişkiye başlandığında %79 oranlarında orgazm yaşıyorlar.

KADINLARIN ERKEKLERDEN DAHA AZ İLİŞKİSİ OLDUĞU YANLIŞI!

Bu da yine yanlış olan mitlerden biridir. Maine Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, yalan makinesine bağlanan kadın ve erkeklerden şu ana kadar kaç ilişkiye sahip olduklarını söylemeleri istenmiş. Erkekler bu konuda doğruyu söylerken, kadınlar "genellikle kadınların az ilişkisi olur" genellemesinden de etkilenerek eksik sayılar belirtmişler.

İLK BULUŞMADA SEKS YAPIYORSANIZ...

Bunun olması aslında neredeyse imkansız gibi bir şeydir. Bu durum genellikle daha çok filmlerde yaşanıyor. Gerçek hayatta böyle birşeyin iki taraftan karşılıklı olarak teklif edilmesi imkansıza yakındır. Bu nedenle cinsel ilişkiye giden en iyi yol birbirinizi tanımaktan ve doğru iletişimden geçer.