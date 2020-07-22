search menu
search
close

Cinsellik hakkında doğru bililnen yanlışlar ilk buluşmada seks yapıyorsanız...

Cinsellik hakkında doğru bilinen yanlışlar nelerdir? Seks hakkında toplumda oluşturulan bazı genellemeler külliyen yanlıştır. İşte bunlardan bazıları!

Cinsellik hakkında doğru bililnen yanlışlar ilk buluşmada seks yapıyorsanız...
-A A+

Cinsellik konusu oldukça hassas bir konudur. Fakat buna rağmen toplumda bazı genellemeler vardır. Ama ne yazık ki bu genellemelerin neredeyse yarısından fazlası yanlıştır. Hatta bu genellemelere şehir efsanesi bile diyebiliriz. Biz de elma elma.com olarak sizlere cinsellik hakkında doğru bilinen yanlışların birkaçının neler olduğunu hazırladık. İşte cinsellik hakkında doğru bilinen 4 yanlış! 

ERKEKLER MÜKEMMEL VÜCUDA SAHİP KADINLARI SEVER, KADINLAR İSE PARALI ERKEKLERİ TERCİH EDER

Toplumdaki bu genelleme oldukça yanlıştır. Northwestern Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, gerçekte kadınlar hayallerinde böyle bir adam canlandırsalar bile sıradan erkeklerle birlikte olurlar. Bu durumun erkekler içinde böyle olduğu gözlemlenmiştir. Yani erkekler yanlarında ateşli ve güzel kadınları hayal etseler bile hiçbir erkeğin yanında o kadar kusursuz kadın bulunmamaktadır. Bu nedenle genel olarak kabul görmüş bu mitte yanlıştır. 

KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA AZ ORGAZM OLUR 

 Bu genellemede yine yanlış bir genellemedir. Çünkü İndiana Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, kadınlar ilk buluşmada %32, tekrarlanan buluşmalarda %49 ve ilişkiye başlandığında %79 oranlarında orgazm yaşıyorlar.

KADINLARIN ERKEKLERDEN DAHA AZ İLİŞKİSİ OLDUĞU YANLIŞI! 

Bu da yine yanlış olan mitlerden biridir. Maine Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, yalan makinesine bağlanan kadın ve erkeklerden şu ana kadar kaç ilişkiye sahip olduklarını söylemeleri istenmiş. Erkekler bu konuda doğruyu söylerken, kadınlar "genellikle kadınların az ilişkisi olur" genellemesinden de etkilenerek eksik sayılar belirtmişler.

İLK BULUŞMADA SEKS YAPIYORSANIZ... 

Bunun olması aslında neredeyse imkansız gibi bir şeydir. Bu durum genellikle daha çok filmlerde yaşanıyor. Gerçek hayatta böyle birşeyin iki taraftan karşılıklı olarak teklif edilmesi imkansıza yakındır. Bu nedenle cinsel ilişkiye giden en iyi yol birbirinizi tanımaktan ve doğru iletişimden geçer.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Türkiye Pınar'a ağlarken fenomen Murat Övüç'ten skandal sözler! Türkiye Pınar'a ağlarken fenomen Murat Övüç'ten skandal sözler!
Magazin
Selülit sorununu kökten çözen yöntem! Selülit sorununu kökten çözen yöntem!
Güzellik
En Güncel Galeriler
Dünyanın en güzel çocuğunun son haline bakın!
Dünyanın en güzel çocuğunun son haline bakın!
Pınar'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu! Ünlü isimler böyle isyan etti!
Pınar'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu! Ünlü isimler böyle isyan etti!
Aşkı uğruna kariyerinden vazgeçmişti! Bakın şimdilerde ne yapıyor!
Aşkı uğruna kariyerinden vazgeçmişti! Bakın şimdilerde ne yapıyor!
Yasmin Erbil cesur tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
Yasmin Erbil cesur tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın mayolu pozuyla olay oldu!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın mayolu pozuyla olay oldu!
Çok Güzel Hareketler'in eski oyuncusu son haliyle şoke etti!
Çok Güzel Hareketler'in eski oyuncusu son haliyle şoke etti!
Önceki Haberler
Tatlı krizlerinin çaresi: Sütlaç tart
Tatlı krizlerinin çaresi: Sütlaç tart
Sebzelerin enfes harmonisi: Yoğurtlama
Sebzelerin enfes harmonisi: Yoğurtlama
Asosyel müzisyenden ilk single!
Asosyel müzisyenden ilk single!
Survivor'ın yıldızı ada psikolojisinden kurtulamadı!
Survivor'ın yıldızı ada psikolojisinden kurtulamadı!
İlişkideki eski heyecanı yakalamak için...
İlişkideki eski heyecanı yakalamak için...
Aşk yaşadıkları kanıtlanmıştı! 'Buket Sarıgül' olmak için gün sayıyor!
Aşk yaşadıkları kanıtlanmıştı! 'Buket Sarıgül' olmak için gün sayıyor!
Murat Övüç'ün skandal sözlerine en sert tepki Yeşim Salkım'dan geldi!
Murat Övüç'ün skandal sözlerine en sert tepki Yeşim Salkım'dan geldi!
Gözeneklerinizi temiz tutmanın yolları burada!
Gözeneklerinizi temiz tutmanın yolları burada!
Yorumlar