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Yeşim Salkım'dan Murat Övüç'e sert tepki kendine gel haddini bil!

Murat Övüç'ün kadına şiddetle ilgili skandal sözlerine en sert tepki Yeşim Salkım'dan geldi. Salım, Övüç'e "Kendine gel, haddini bil" diye tepki gösterdi.

Yeşim Salkım'dan Murat Övüç'e sert tepki kendine gel haddini bil!
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Pınar Gültekin'in katledilmesi sonrası kadın cinayetlerine tepkiler çığ gibi büyürken Murat Övüç'ün bir videoda kadına şiddete karşı olduğunu belirtip "Ama kadınlar da kendilerini bir adım geri çekecek, ağızlarını tutacak" ifadelerini kullanması sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Yeşim Salkım Murat Övüç'e verdi veriştirdi!

Övüç'ün bu çıkışına en sert tepki sosyal medyayı aktif kullanan Yeşim Salkım'dan geldi. Salkım attığı tweette şu sözlere yer verdi: "Bak @muratovucofficiall cinsel yönelimin beni hiç ilgilendirmez amaaaaaa eğer haddini aşıp da bize kadınlığı öğretmeye kalkarsan seni o takip eden ve arkanda olduğunu zannettiğin kadınlar da kurtaramaz. Sen ve senin gibiler bu ülke de kadının yerini konumlandıracak en son insanlarsınız. 'Kadın erkeğin bir adım gerisindedir' gibi kullandığın basiretsiz ve çirkin sözlerin yüzünden ve sen ve senin gibi malesef toplumu yanlış yönlendirenler yüzünden bugün bir genç bir kadın daha varilden ceset torbasına kondu. Haddinizi bilin! Ettiğiniz küfürlere ve ağzınızdan çıkan sözlere dikkat edin. Bence çünkü hiç bir bilinçli toplum sizi kıymetli bir yere koymaz. 2 kızım var ve senin haddine değil bizim nasıl yürüyeceğimiz. Sana bir psikolog tavsiyesi... @muratovucofficiall bu arada sayfamı bu video ile kirlettiğim için tüm aklı başında değerli takipçilerimden özür dilerim, itinayla kaldıracağım zamanı gelince."

İşte Yeşim Salkım'ın o paylaşımı;

"Beni Hakan Uzan'a benzetti herhalde"

Yeşim Salkım'a yanıt veren Murat Övünç de Salkım'ın eski eşi Hakan Uzan'ı kastederek, "Beni tombul gördü Hakan Uzan'a benzetti herhalde. Size hiç yakıştıramadım. Sevdiğim saydığım bir insandınız. Beni hedef göstererek kadınlar gözünde linç edemediniz. Ayrıca bu ülkenin cumhurbaşkanına hakaret edemezsiniz. Sizi kınıyorum" dedi.

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