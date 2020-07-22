Yoğurtlama nasıl yapılır sebzelerin enfes harmonisi!

Patates, biber ve patlıcan önce kızartılıyor ardından yoğurtla buluşturularak enfes bir tat oluyor. Üzerine eklenen domates sosuyla ortaya muazzam bir lezzet çıkıyor. Çok kısa bir sürede yapılabilen bu yemek favori tarifleriniz arasına adını yazdıracak. 7'den 70'e herkesin severek tüketeceği yoğurtlama tarifini sizin için hazırladık. İşte nefis yoğurtlama tarifi...

Malzemeler:

2 adet patates(küp doğranmış)

2 adet patlıcan(küp doğranmış)

2 adet yeşil biber

1 su bardağı süzme yoğurt

2 çay kaşığı tuz

Sosu İçin:

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 diş sarımsak

2 adet rendelenmiş domates

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

Küp doğradığınız patatesleri, patlıcanları ve biberleri derin yağda altın rengini alana kadar kızartın. Sosu için bir tavada sıvı yağ ile birlikte sarımsağı soteleyin. Ardından rendelenmiş domates, tuz ve karabiberi de ekleyip pişirmeye bırakın. Kızarttığınız sebzeleri süzme yoğurt ve tuz ile birlikte karıştırıp servis tabağına alın. Üzerine hazırladığınız domates sosunu gezdirip, ılık veya soğuk olarak servis edin.